Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit diesem Hinweis für das Jahr 2022/2023 setzte die Klasse 3c der Gemeinschaftsschule Schreienesch mit ihrer Klassenlehrerin Sabine Troll-Diefenbach ein diesbezügliches Zeichen. Zum Start des Christkindlmarkts in Friedrichshafen wurde vor dem Geschäft „Weltladen“ in der Fußgängerzone ein „nackter“ Baum von der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Schüler/innen bastelten in den Wochen zuvor zusammen mit einigen Eltern „warme“ Sachen aus Naturmaterialien und Dosen für den Baum. Auch mit Mütze, Schal, Handschuhe, Socken und Schuhe bekleideten sie diesen Baum. Wenn er sich nun im Wind bewegt und dabei „Musik“ macht, wird es ihm warm bleiben. Eine Botschaft, so Troll-Diefenbach, die im übertragenen Sinn auch uns Menschen gilt. Auch „Wir müssen uns warm anziehen“ und mit unserer Energie haushalten. Sehr erfreut über das Ergebnis und die wichtige Botschaft bedankte sich Geschäftsführerin Margret Halder bei den Schüler/innen mit veganen Gummibären und Schokolädchen.