„Wir mögen uns“: TSV Mimmenhausen und Volley Youngstars bestreiten freundschaftliches Duell

Es deutlich besser machen – das ist die Marschroute, mit der die Volley Youngstars zum Derby fahren. „Die Jungs wollen eine Reaktion auf letzten Freitag zeigen, als in Freiburg (0:3, Anm. d. Red.) nicht viel zusammenlief“, kündigt Youngstars-Coach Pfleghar an.

Möglicherweise hilft gegen den derzeitigen Tabellenzweiten die Freude, am Freitagabend ab 20 Uhr (live auf sportdeutschland.tv) einige alte Bekannte zu treffen: Federico Cipollone, Jonas Hoffmann, Johann Reusch und Pascal Zippel, Heiko Schlag und Tim Knaus sind bekannte Namen am Bundesstützpunkt Friedrichshafen. „Es ist immer schön, unsere Ehemaligen wiederzusehen und zu sehen, dass sie erfolgreich unterwegs sind“, sagt Pfleghar. Es ist das fünfte Auswärtsspiel hintereinander, auf das erste Heimspiel in dieser Saison müssen die Volley Youngstars nun noch länger warten. Der für den 16. Oktober geplante Heimspielauftakt ist wegen fehlender Halle auf den 13. November verschoben worden. (sz)