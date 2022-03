„Wir machen gemeinsam grün“ – Unter diesem Motto können sich Bürgerinnen und Bürger, Friedrichshafener Vereine, Einrichtungen und Organisationen mit ihren Projektideen für „unsere grüne Stadt“ um eine Förderung bei der Stadt Friedrichshafen bewerben. Mit bis zu 5000 Euro fördert die Stadt Friedrichshafen dieses Jahr einzelne Projekte. Noch bis Sonntag, 10. April läuft die Bewerbungsfrist für die erste Förderphase. Das teilt die Stadt mit.

Wer eine Idee hat und sich für unsere grüne Stadt bürgerschaftlich engagieren will, kann seine Bewerbung einreichen. Beispiele, wie Bürger-Engagement aussehen kann, sind zum Beispiel Gemeinschaftsgärten in der Nachbarschaft, Quartiers-Putzete oder gemeinschaftliche Pflanzaktionen.

Mit der Förderung möchte die Stadt die Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich aktiv einzubringen und mit ihrer Projektidee die Stadt oder auch einen Stadtteil ein bisschen grüner zu machen. Es werden Projekte mit bis zu 5000 Euro gefördert, die ehrenamtlich organisiert werden und dem Gemeinwesen zugutekommen.

Selbstverständlich können auch weiterhin Projektanträge außerhalb des Schwerpunktthemas „Wir machen gemeinsam grün“ eingereicht werden. Beispiele dafür sind quartiersbezogene Kleidertauschpartys, ein Büchertauschregal oder ein Reparatur-Café. Alles Projekte, die von der Stadt gefördert werden.

Mit einer Förderung von bis zu 10 000 Euro pro Einzelprojekt will die Stadt auch hier das vielfältige Engagement in Friedrichshafen stärken und unterstützen. Voraussetzung ist auch hier, dass mit dem Projekt die Gemeinschaft gefördert und die Infrastruktur im Quartier, im Stadtteil oder in der Ortschaft verbessert werden. Die Projekte müssen bestimmte Lebenslagen berücksichtigen oder dazu beitragen, die Verantwortung für das Gemeinwesen zu stärken. Projektanträge einreichen können eingetragene Vereine sowie Gruppen oder Einzelpersonen.

Zudem haben Friedrichshafener Vereine oder Gruppen die Möglichkeit, einmalige Unterstützungsleistungen für ihre Weiterentwicklung zu beantragen: dies kann von Schulungsangeboten bis zur Rechtsberatung reichen.

Die Frist für die Abgabe von Projektanträgen für die erste Förderrunde endet am Sonntag, 10. April. Die Abgabefrist für die zweite Förderrunde endet am Sonntag, 23. Oktober. Eine Kommission aus Vertretern des Gemeinderates, des Jugendparlaments, der Wissenschaft, der Verwaltung und der Bürgerschaft entscheidet, welche Projekte gefördert werden.

Darüber hinaus besteht ganzjährig die Möglichkeit, Projekte mit einer Projektsumme unter 3500 Euro einzureichen. Für Fragen steht die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement telefonisch unter der Nummer 07541 / 203 31 19 oder per E-Mail engagement@friedrichshafen.de zur Verfügung.