Horst Eichler und seine Ehefrau Anna-Katharina, geborene Kneer, sitzen nebeneinander am Wohnzimmertisch und strahlen sich an. Seit dem Tag ihrer Hochzeit waren am vergangenen Mittwoch genau 60 gemeinsame Jahre vergangen.

Auf seine Anna-Katharina aufmerksam geworden war Horst auf einer Tanzveranstaltung. Und weil „die Burschen damals noch echte Kerle waren“, wie Horst Eichler sagte, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, den ersten Schritt zu wagen. Nach dieser schicksalhaften Entscheidung folgten am 26. November die Eheschließung und der gemeinsame Umzug nach Friedrichshafen. Bereits ein Jahr darauf kam die erste Tochter zur Welt, die sich im Jahr 1963 über ein kleines Schwesterchen freuen durfte. Als Horst Eichler 1955 bei der Porsche-Diesel Motorenbau GmbH endlich Arbeit fand, ging es für die kleine Familie bergauf.

„Ich arbeitete als Bohrwerksdreher, Karusselldreher und als Einsteller-Vorarbeiter. Danach wurde ich in die Lehrwerkstatt beordert, wo ich als Industrie-und Ausbildungsmeister 32 Jahre lang bis zur Rente tätig war. Heute ist es schön zu sehen, dass aus den jungen Leuten von damals was Anständiges geworden ist“, erzählt der Jubilar und blickt dabei zu dem Gast, der es sich auf dem Sofa bequem gemacht hatte. Dieser war sogar ehrenamtlicher stellvertretenden Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen geworden. „Ja, ich bin bei ihm in die Lehre gegangen und später waren wir zusammen beim TSV Fischbach im Seniorenfußball“, erinnerte sich Erich Habisreuther.

Mit dem Leben im Reinen

Das Ehepaar ist mit sich und dem Leben im Reinen. Horst Eichler: „Wir leben im Paradies. Wir haben die Berge, den See, Wiesen und Täler, Sonne und Schnee um uns herum – wir sollten das Leben genießen.“