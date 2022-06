Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn Friedrichshafen am ersten Juliwochenende zum Interkulturellen Stadtfest einlädt, erwecken nicht nur viele Migrantenorganisationen die Uferpromenade mit Köstlichkeiten und Darbietungen aus ihrer Heimat zum Leben. Am Sonntag 3. Juli bereichert auch der Freundeskreis Polozk das Internationale Event und wird einerseits an seinem Stand einen Beitrag für das leibliche Wohl der Gäste leisten und anderseits auch über die belarussische Partnerstadt und das, was zwischen den Menschen hier und dort in den vergangenen drei Jahrzehnten gewachsen ist, berichten.

Zahlreiche Aktionen wurden vom aktuell 174 Mitglieder zählenden Verein in den 27 Jahren seines Bestehens geleistet, um den Menschen in Polozk zu helfen. Neben finanziellen und materiellen Hilfen sind es aber auch die menschlichen Begegnungen die eine lebendige Partnerschaft ausmachen.

Aktuell können pandemie- und kriegsbedingt die Kontakte nur auf Telefon und Videobotschaften beschränkt werden. Auch Hilfeleistungen sind gegenwärtig schier unmöglich. Elvira Müller, Vorsitzende des Freundeskreises berichtete bei der jüngsten Jahreshauptversammlung über diese Problematik. Gelang es vor Kriegsausbruch noch das Trainingsgerät für die Rollstuhlfahrer in Polozk zu kaufen und liefern zu lassen, konnte das Trainingsgerät für die sehschwachen und behinderten Kinder im Kindergarten 24 noch immer nicht gekauft werden da es in der Ukraine produziert wird. Doch der Freundeskreis hält an seinem Ziel fest und wird einen Weg finden, auch dieses komplett durch Spenden finanzierte Hilfsprojekt zum Ende zu bringen. „Wir lassen nicht nach“, sagt Elvira Müller.

Wer mehr wissen will, sollte das Gespräch auf dem Interkulturellen Stadtfest suchen oder die Website des Vereins www.freundeskreis-polozk.de besuchen. Hier gibt es immer aktuelle Nachrichten und Informationen.