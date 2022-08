Wir im SSV: Taekwondo BSV Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diese Zahlen können sich so richtig sehen lassen: Weit über 2300 Medaillen und über 1200 Titel errungen, viele Teilnehmer bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften, Olympiateilnahme. Sie stellen zahlreiche Mitglieder der Deutschen Nationalmannschaft und der Landesauswahl. Die Rede ist hier von der Abteilung Taekwondo des BSV Friedrichshafen. Dieser Verein ist Mitglied beim Sportverband Sporttreibender Vereine. Und das ist auch gut so.

Angefangen hatte alles Mitte der 80er Jahre. Der heutige Abteilungsleiter Markus Kohlöffel hatte Kontakt zu einem Trainer, der Taekwondo als Schul-AG anbot. Das Interesse stieg, er schaute sich mehrere Vereine an. Er übernahm zeitnah die Schul-AG. 1991 wurde dann die Abteilung Taekwondo beim BSV gegründet. Der Aufbau wurde erfolgreich realisiert. 1995 gab es dann die erste Medaille bei der Deutschen Meisterschaft. Anschließend konnten bis heute Erfolge ohne Ende eingefahren werden. Die Abteilung hat rund 120 Mitglieder im Alter von 4 – 60 Jahren, davon ca. 80 Jugendliche. Alle Trainer haben den Titel „Deutscher Meister“ errungen und sind mit Lizenzen ausgestattet. Zum Trainerstab gehört unter anderem auch der Bundestrainer und drei Olympiatrainer.

Markus Kohlöffel war von 2000 – 2008 Bundestrainer und entwickelte zielgerichtet den Nachwuchs. 2001 wurde auf seine Initiative hin das Taekwondo-Internat installiert. Mit seinem Team entwickelte er in Zusammenarbeit mit Adidas eine elektronische Weste. Dies erleichtert noch heute eine korrekte Trefferanzeige. 2009 – 2016 war er Cheftrainer in Schweden. 2013 nahm der BSV an den US-Open teil. Dort konnten internationale Athleten für den BSV gewonnen werden. Und das war dann der Startschuss für die Internationalisierung. Mittlerweile sind Top-Sportler aus der ganzen Welt hier Mitglied und treten für den BSV an. Der Standort Friedrichshafen ist mittlerweile die weltweit einzig anerkannte Partnerstätte des IOC.

Markus Kohlöffel: „Wir sind eine Gruppe, die viel Freude und Spass an der Bewegung hat. Wir feiern gemeinsam viele Erfolge und sind auch stolz darauf. Bei uns gibt es kein „zu klein oder zu groß“. Jeder findet hier seine Gruppe im Breitensport oder im hochklassigen Leistungsbereich.“