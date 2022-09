Wir im SSV: Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF)

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 23. September war es mal wieder soweit: Der SMCF veranstaltete zum 43. Mal erfolgreich die Oldtimer- und Einhandregatta. Trotz schwieriger Bedingungen kamen fast alle Boote heil ins Ziel. Und der Stadtverband Sporttreibender Vereine kann sich freuen, dieses Vereinsmitglied zu haben. Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen ist seit vielen Jahren im SSV dabei.

Gegründet wurde der SMCF im Jahr 1977. Und bereits ein Jahr später wurde die erste Oldtimerregatta durchgeführt. 1983 kam dann die Friedrichshafener Einhandregatta dazu. Der engagierte und gut geführte Club hat derzeit rund 340 Mitglieder und ist am Fährhafen angesiedelt. Auch die Jugend kommt hier nicht zu kurz. Interessenten ab 14 Jahren können das Bodensee-Schifferpatent in Angriff nehmen, darüber hinaus werden weitere Kurse, Weiterbildung und gemeinsames Segeln auf den drei clubeigenen Segelbooten angeboten. Die Regattatruppe des SMCF trainiert auf zwei identischen Kielyachten vom Typ „Surprise“ und nimmt an Regatten auf dem Bodensee und darüber hinaus teil.

In diesem Jahr konnte neben der Graf-Zeppelin-Regatta im Frühjahr auch wieder die traditionelle Oldtimer- und Einhandregatta durchgeführt werden. Die Segler hatten mit Böen bis Windstärke sieben und kräftigen Wellen zu kämpfen. Auch der niedrige Wasserstand im Bodensee musste bewältigt werden. Dennoch waren alle mit Engagement und Begeisterung dabei. Fast alle kamen erfolgreich ins Ziel. Und das wurde dann im SMCF-Clubheim auf der Schussen gebührend gefeiert.

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine gratuliert ihrem Vereinsmitglied zu dieser erfolgreichen Veranstaltung.

