Wir im SSV: HSG Friedrichshafen-Fischbach

Zum neunzehnten Mal wird in Friedrichshafen das SWF-Jugendhandball-Turnier ausgetragen. Ausrichter ist die HSG Friedrichshafen/Fischbach – die Blisshards. Hier sind die Handballabteilungen der Vereine VfB Friedrichshafen, PSG Friedrichshafen und TSV Fischbach vereint. Und diese Vereine sind Mitglied beim Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV).

Vom 10. – 11. September 2022 werden über 70 Mannschaften in allen Altersklassen an den Start gehen. Die über 180 Spiele werden in der Bodenseesporthalle, der Festhalle und der Sporthalle in Fischbach ausgetragen. Weit über 100 ehrenamtliche Helfer werden dazu beitragen, dass an diesen zwei Tagen in Friedrichshafen ein unvergessliches Handballfest stattfindet. Los geht es jeweils um 09:00 Uhr.

Auch für gute und leckere Verpflegung ist gesorgt. So werden zum Beispiel zur Stärkung Kaffee und Kuchen angeboten. Grillgut, Pommes und viele weitere Leckereien gibt es ebenfalls. Gekühlte Getränke werden bereitgehalten.

Alex Göser ist einer der Hauptverantwortlichen für dieses Turnier. Frage an ihn: „Warum sollte ich dieses Turnier besuchen?“

Alex: „Bei unserem Turnier können Besucher sehen, mit welch einer Freude und Begeisterung bei den Blisshards Handball gespielt wird. Es macht Spaß, diesen engagierten HandballerInnen zuzusehen.

Die Aktiven haben ein Erlebnis als Team. Gemeinsam gewinnt man, gemeinsam verliert man. Gemeinsam ist man stark. Und das schweißt zusammen. Auch die sportliche Note kommt ja hier nicht zu kurz. Alle Teams messen sich mit anderen. Sie können sehen, wo sie derzeit stehen, wo noch intensiver dran gearbeitet werden muss. Und ganz besonders schön ist es auch zu sehen, dass selbst die Kleinsten mit großer Leidenschaft dabei sind.

Wir freuen uns auf viele hundert SportlerInnen und zahlreiche Zuschauer. An diesen zwei Tagen wird Friedrichshafen Handballland sein. Wir sind gute Gastgeber. Kommt vorbei!“

Der SSV wünscht den Blisshards viel Erfolg.