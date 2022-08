Wir im SSV: Hinfallen und wieder aufstehen beim Aikido

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon beim Betreten des neu eingerichteten Dojo, der Übungshalle vom Aikido, bemerkt man die überaus freundliche und harmonische Atmosphäre. Der Raum ist entsprechend ausgestaltet. Die Trainingsteilnehmer haben ihre weiße Kluft an, sind bestens gelaunt und freuen sich auf die Übungen. Dabei sind Frauen und Männer, Jung und Alt. Vertreter vom Sportverband Sporttreibender Vereine (SSV) durften bei einem Training Eindrücke gewinnen. Und diese waren überaus positiv.

Los ging es mit einem gemeinsamen Aufwärmen. Hier wurden bewusst Körper, Geist und Seele mitgenommen, miteinander in Einklang gebracht. Und dann ging es an die Übungen zum Erlernen und Weiterentwickeln der Aikido-Techniken. Schnell sieht man, dass es hier um eine überwiegend defensive Bewegungskunst geht. Der Umgang untereinander in den wechselnden Partnergruppen ist hier von Respekt, gegenseitiger Unterstützung und dem „aufeinander achten“ gekennzeichnet. Nach dem gemeinsamen Abschluss der intensiven und schweißtreibenden zweistündigen Einheit gab es noch einen harmonischen, gemeinsamen Ausklang.

Aikido hat seinen Ursprung in Japan und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Japaner Morihei Ueshiba entwickelt. Typisch sind die kreisrunden und spiralförmigen Techniken, mit denen die Angriffsenergie des Gegners nutzbar gemacht und damit der Partner geführt wird. Das klassische Aikido kennt keine Wettkämpfe. Es gibt keine Gewichts- oder Altersklassen und ist für Frauen und Männer gleichermaßen, sowie für jede Altersgruppe ab 8 Jahren geeignet. Aikido fördert die Konzentrationsfähigkeit, die Fitness und Beweglichkeit des eigenen Körpers. Dies bringt Gesundheit auf geistig-seelisch-körperlicher Ebene, was zu einer höheren Sensibilität sich und seinen Mitmenschen gegenüber führen kann.

Weiterhin angeboten wird Qi Gong. Mit fließenden, sanften Bewegungen kann ein allgemeines Wohlbefinden geschaffen werden, hilft beim Abschalten und bringt Lebendigkeit, Heiterkeit, Weite und Entspannung. Ebenfalls im Programm ist Seitai, die Lehre vom geordneten Körper. Mehr dazu auf der Homepage von Aikido.

Aikido bietet über den SSV auch zwei Kursprogramme an. Infos dazu gibt es in Kürze. Ebenfalls wird es einen Sommerlehrgang vom 27. August bis 3. September in der Sporthalle der Albert-Merglen-Schule unter der Leitung von Gérard Blaize geben. Weitere Infos: www. sport-fn.de