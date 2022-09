Wir im SSV: Handballabteilung der TSG Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Männer und Frauen der Handballabteilung TSG Ailingen befinden sich gerade in der Vorbereitung auf die neue Runde. Sie geben alles, um einen guten Start hinzulegen. Und dieser Verein ist Mitglied beim Sportverband Sporttreibender Vereine (SSV).

Seit Wochen wird an der Kondition gearbeitet, Spielzüge geprobt und die Abwehr gefestigt. Die 1. Männermannschaft steht dabei nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse besonders im Focus. Sie trainieren dreimal pro Woche.

Der Stamm dieses Teams besteht aus zwölf Spielern. Bei Bedarf kann jedoch flexibel reagiert werden. Ergänzungen sind durch die A-Jugend und die 2. Mannschaft möglich. Der neue Trainer Hermann-Josef Altwicker ist nach einer langwierigen Suche erst Mitte Juni zur Mannschaft gestoßen. Der gebürtige Mönchengladbacher hat viele Jahre selbst gespielt und blickt auf eine 50jährige Trainerlaufbahn zurück. Sein Ziel ist es, möglichst schnell möglichst viele Punkte zu sammeln, um die Klasse zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die Jugend in diese Mannschaft zu integrieren.

Mit Freude und Engagement dabei ist auch Dominik Huber. Das Eigengewächs der TSG hat nie den Verein gewechselt, ist schon immer dabei. Er hatte das Glück, mit einem starken Jahrgang spielen zu dürfen. Das Team blieb überwiegend zusammen, auch durch die verschiedenen Altersklassen. So ist der C-Lizenzinhaber heute Spieler in der 1. Männermannschaft. Auch hier sind noch Spieler aus seiner Jugendzeit dabei.

Die Ailinger Handballer haben jeweils zwei Frauen- und Männermannschaften. Mini´s und gemischte E- und D-Jugenden sind ebenfalls am Start. Im männlichen Bereich kämpfen noch die C-, B- und A-Jugendteams um Punkte. Es wird daran gearbeitet, auch weibliche Teams in allen Klassen starten zu lassen. Hierbei könnte zum Beispiel die Kooperation mit der Schule hilfreich sein. Es sind hier rund zehn Trainer aktiv. Sie steigen nach den Ferien mit der Vorbereitung auf die neue Serie ein.

Und auch hier wird gesucht: Die Männer- und Frauenmannschaften würden sich freuen, neue Spieler begrüßen zu können. Hier wird gekämpft, gespielt, gemeinsam gewonnen und verloren. Sie sind gewachsene Teams. Und genau hier würden neue Teammitglieder hervorragend hineinpassen. Meldet Euch.

Der SSV wünscht der Handballabteilung TSG Ailingen alles Gute und viel Erfolg!