Wir im SSV – Häfler Boogie Hasen neu dabei

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) hat Zuwachs bekommen. Denn wer die Musik der 50er Jahre liebt und sich dabei auch noch gerne bewegt, ist bei den Häfler Boogie Hasen genau richtig. Sie lassen die alten Zeiten wiederaufleben. Elvis, Bill Haley, Jerry Lee Lewis und viele andere liefern die Musik und auf der Fläche wird lässig das Tanzbein geschwungen.

Gegründet wurde der Verein am 31.Oktober 2021. Elf tanzbegeisterte Boogies fanden sich zum Start zusammen, um in Zukunft gemeinsam diesem Sport nachzugehen. Mittlerweile hat sich die Anzahl verdoppelt. Die 22 Aktiven hatten schon mehrere Auftritte und konnten so für ihre Sportart werben.

Und sie möchten sich weiter vergrößern. In Verbindung mit dem SSV werden ab dem 11. September Einsteigerkurse angeboten. Hier werden an sechs Abenden die Grundlagen gelegt, um dann auch den Aufbaukurs besuchen zu können. Selbstverständlich sind hier nicht nur Paare willkommen. Gerne können auch Einzelpersonen dazu kommen. Gerade der Boogie-Woogie ist nicht nur auf einen festen Partner fixiert. Während dem Tanzen wird auch gewechselt. Erfahrene Trainer begleiten die Übungsstunden. So hat zum Beispiel Karl-Heinz Pfeifer – ehemaliger 2. der Weltrangliste – die höchste Trainerlizenz, die in Deutschland erworben werden kann. Auch seine Partnerin Daniela ist lizenzierte Kursleiterin.

Ab dem 26. August kann im Rahmen des Sommerferien Sportprogramms der Stadt Friedrichshafen dreimal kostenfrei geschnuppert werden. In der Zeit von 19:00 – 20:00 Uhr können Interessierte gerne in den Dorfkrug kommen, um sich zu informieren und mitzumachen. Der Spaß und die Freunde am Tanzen zu der Musik der 50er Jahre stehen im Vordergrund.

Karl-Heinz Pfeifer: „Wir freuen uns als neues Mitglied im SSV, dass wir zusätzliche Unterstützung erhalten.

Wir lieben es, uns zu dieser Musik zu bewegen, uns sportlich zu betätigen. Die Gemeinschaft wird bei uns ganz großgeschrieben. Wir tanzen auch Formationen, die wir bei Show-Auftritten zum Besten geben. Und da geht es nur gemeinsam. Gerne nehmen wir neue Mitglieder auf. Unser Ziel ist es, im Jahr 2023 dreißig aktive und motivierte Tänzer am Start zu haben.

Der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz. So treffen wir uns auch regelmäßig mit anderen Vereinen um zu tanzen und uns auszutauschen.“

Weitere Infos gibt es unter: https://www.sport-fn.de