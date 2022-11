Wir im SSV: Boule Club Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Boule Club Friedrichshafen konnte in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum feiern. Dieser Verein mit eigenem Vereinsheim blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Rund achtzig Mitglieder gehören dazu. Und er ist auch Mitglied im Sportverband Sporttreibender Verein (SSV).

Der Vereinsvorsitzende ist Bernd Ammann. Er hat vor über dreißig Jahren mit Boule angefangen. Damals ging das ohne Verein in Ailingen. Der Anfang wurde mit Kinderkugeln gemacht, bevor die französischen Freunde „echte Kugeln“ zur Verfügung stellten. Damals war er häufiger als Gast bei dem Boule Club Friedrichshafen und trat dann im Jahr 2017 als Mitglied ein. Bernd Ammann war schon als Beisitzer Vorstandsmitglied, bevor er im Jahr 2021 zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde.

Das SSV-Mitglied geht seit Jahren mit drei Mannschaften in die Spielserien. 1 Team in der Oberliga und 2 Teams in der Bezirksliga mit jeweils guten Mittelplätzen. Bei der erstmaligen Teilnahme am BAWÜ Pokal des BBPV stehen sie aktuell bei 62 teilnehmenden Teams im Viertelfinale. Sie müssen bei Heimrecht am 20. November gegen den Bouleclub Ludwigsburg antreten.

Seit 2014 haben sich Gorodki-Spieler dem Verein angeschlossen und pflegen neben dem Boule-Spiel auch das Gorodki-Spiel und nehmen auch an internationaen Wettkämpfen teil. Im Rahmen eines geförderten Integrationsprojektes wurde eine eigene Gorodkianlage erstellt.

Bernd Ammann: „Ich betreibe diesen Sport, weil ich hier gut entschleunigen kann. Mir macht es riesigen Spaß und die Kommunikation mit den Vereinsfreunden schätze ich sehr. Wir haben ein aktives Vereinsleben. Jeder bringt sich mit ein und leistet die erforderlichen Jahresstunden.

Auch Gäste sind bei uns immer willkommen, sei es mittwochs, an den Wochenenden oder an Feiertagen. Auf unserer neuen Website: www.bouleclub-fn.de gibt es nähere Infos dazu.

Der SSV wünscht dem Verein alles Gute. Vor allem viel Erfolg im Viertelfinale!