„Wir haben`s geschafft!“

Am letzten Tag ihrer Ausbildung zur/m Altenpfleger/in konnten 20 Auszubildende der Pflegeschule am Diakonischen Institut in Friedrichshafen ihre Abschlusszeugnisse glücklich entgegennehmen. Mit Freude und Stolz konnte der Kursleiter Immanuel Mertens den aufgeregten Kursteilnehmern verkünden, dass alle bestanden haben.

Leider musste ein großer Teil der schulischen Ausbildung aufgrund der Pandemie im Home-Schooling auf einer Lernplattform stattfinden. Die Auszubildenden meisterten diese Herausforderung aber erfolgreich durch viel Fleiß und Selbstständigkeit!

Folgende 20 Auszubildende haben das Staatsexamen erreicht: Mireille Sidoni Anani, Donjeta Bekteshi, Lars-Erkan Bergmann, Guillermo Calderon, Valentina Carvajal Sanchez, Jorelle Felicia Chuiga Sindjui, Larissa Gollia, Thi Bong Hoang, Thi Thuy Loan Luu, Diane Sandra Mafoho Tamga, Diana Mboukeh Elouk, Caren Coral Moldes Torrez, Hannah Sophia Nolte, Thi Dung Phan, Thi Hoai Thuong Phan, Rudina Shrestha, Adrienne Tagoukeng Tsapfack, Arslan Ahmad Tahir, Thi Nhung Tang und Sidoine Tchahapong.

Den Preis für die beste Leistung überreichte die Schulleiterin Doris Heldmaier der Auszubildenden Hannah Nolte.