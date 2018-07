Die Landesligafußballer des VfB Friedrichshafen sind mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, doch Spielertrainer Daniel Di Leo (Archivfoto: chm) ist voll des Lobes über das Engagement seiner Mannschaft. Obwohl vier Spieler längerfristig verletzt sind, bleibt Di Leo optimistisch. Giuseppe Torremante sprach mit ihm.

Daniel, der VfB hat gegen den Oberligisten FV Ravensburg beim Markdorf Cup lange mitgehalten, am Ende aber mit 2:5 verloren. Wie bewerten Sie das Spiel?

Es war eine gute Partie einer VfB-Mannschaft, die so noch nie zusammen gespielt hatte. Ich hatte aufgrund von Verletzungen, Urlaub und Schichtarbeiter nur 13 Mann dabei, aber die haben alles gegeben. Denis Nikic zeigte als Kapitän eine starke Leistung, ging immer voraus und war sich für keinen Zweikampf zu schade.

Wie sind Sie bislang mit der Vorbereitung zufrieden?

Die Mannschaft zieht sehr gut mit, auch wenn wir aktuell vier Verletzte haben. Marko Föger und Michael Staudacher haben eine Schambeinentzündung und ich weiß nicht, wie lange sie ausfallen. Dominik Delimar hat ohne fremde Einwirkung einen Muskelfaserriss in der Wade und Nachwuchsspieler Sebir Elezi plagen Wachstumsprobleme im Knie.

Wie verliefen bislang die Testspiele des VfB?

Allesamt gut. Gegen den Bezirksligisten Fronhofen gewannen wir mit 2:0 (Tore: Sascha Hohmann und Eugen Strom, Anmerkung der Redaktion). Ein 1:1 schafften wir gegen Weingarten (Tor: Sascha Hohmann) und gegen den Landesligisten Tübingen hatten wir beim 7:0 einen Sahnetag (Tore: Daniel Di Leo, dreimal Damir Mirkovic, Joshua Merz, Pascal Merz und ein Eigentor). Dieses Ergebnis ist natürlich nicht nach meinen Wünschen, weil die Überheblichkeit nicht weit davon entfernt ist. Das habe ich der Mannschaft auch ganz klar gesagt. Aber die Spieler haben sich das verdient.

Am Freitag geht es im Markdorf Cup weiter und am Sonntag steht die Partie beim FC Wangen (18 Uhr) an. Ist das nicht zu viel für die Spieler?

Nein. Ich lasse ja nicht immer die gleiche Mannschaft spielen. Für uns sind es aber zwei gute Testspiele. Zunächst gegen den SC Pfullendorf mit dem Trainer Marco Konrad. Er war mein Lehrer als ich beim FV Ravensburg noch als Spieler im Einsatz war. Nun spiele ich als sein ehemaliger Schüler gegen ihn. Die Partie gegen den Verbandsligisten FC Wangen ist eine weitere Herausforderung für uns.