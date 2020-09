„Wir Frauen wollen eine andere Kirche“

Die Frauen der katholischen Kirche sind sauer. Spätestens seit Februar, als Papst Franziskus sein nachsynodales Schreiben „Querida Amazonia“ veröffentlichte. Das Buch thematisiert – grob gesagt – neue Wege für die Kirche. Doch die Frauen schreien auf, das Buch vertiefe stereotype Rollenbilder nur noch mehr. Auch in Friedrichshafen gingen zahlreiche Frauen deshalb nun auf die Straße.

Barbara Kunz ist geistliche Beirätin des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB). Sie habe schon zu lange nur zugesehen, wie die ungerechten Geschlechterbilder in der katholischen Kirche Einzug hielten, sagt sie. Am vergangenen Sonntag riefen die Frauen des KDFB zu einem Gang durch die Stadt auf, um auf diesen Reformstau aufmerksam zu machen. Ebenso setzen sie sich dafür ein, dass auch Frauen zu Weiheämtern zugelassen werden.

Als Teil der Aktionswoche „Maria 2.0“ gehen seit vergangener Woche katholische Frauen deutschlandweit vor die Kirchentüren und demonstrieren. Die Häflerin Barbara Kunz rief aber nicht zu einem Hockstreit auf, sondern organisierte eine Laufdemo mit abwechselnden Kundgebungen. Treffpunkt war der Marienbrunnen an der Straßenkreuzung Eckener- und Montfortstraße.

Auf die Frage, warum der Leiterin des KDFB diese Aktion so am Herzen liegt, antwortete sie, dass sie glaube, dass die Zeit reif sei. „Was mich sehr stört, ist, dass Frauen, die die gleichen Begabungen haben wie Männer, ausgeschlossen werden. Es gab immer Frauen, die sich gewehrt haben, aber das hatte keine Wirkung. Jetzt sind es aber viel mehr Frauen, die sagen, wir wollen eine andere Kirche.“

Und diese Frauen kamen – wenn auch in einer kleinen Gruppe. Immerhin nahmen 20 Demonstrantinnen teil. Auch ein paar Männer beteiligten sich.

Ein Blick in die Runde ließ aber schnell erkennen, welche Generation das Thema Frauen in der Kirche am meisten tangiert. „Die Mobilisierung der Frauen ist ein Problem. Jüngere sind heute kaum da, die lassen sich da nicht aktivieren. Das ist erschreckend, dass Kirche für diese Generationen keine große Bedeutung mehr hat. Die Institution wandert in die Bedeutungslosigkeit“, stellte Barbara Kunz beinahe entmutigt fest. „Aber das möchten wir verhindern.“

Der Demonstrationszug setzte sich in Richtung St.-Nikolaus-Kirche fort, um dort, im Hause Gottes, von Jesus zu hören, der damals schon bereitwillig Frauen in seine offenen Arme aufnahm. Dann rief die geistliche Beirätin des KDFB zu der Aktion „Was wäre, wenn Frauen weg wären“ auf. Hierzu sollte jede Teilnehmerin ein altes Schuhpaar mitbringen, das als symbolisches Zeichen in den Kirchenmittelgang gestellt werden konnte, um zu zeigen, was bleiben würde, wenn sich Frauen von der Institution Kirche abwenden würden. Daneben schrieb jede auf einen Zettel, was sie für die Kirche tue. „So setzen wir das Weggehen in ein Bild“, erklärt Kunz. „Wenn wir Frauen uns als Abbild Gottes sehen, dann sind wir eben die andere Hälfte – nicht nur Mann. Die zweite Hälfte würde fehlen.“

Sibil Morgenstern war eine der Demonstrantinnen und lief als letzte in die Kirche ein. Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung sagte sie, dass ihr das Reich Gottes wichtig sei. Dies wäre der Grund für ihre Partizipation. „Als Frau gehöre ich hier einfach dazu und da suche ich meinen Platz.“