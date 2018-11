„Wir beschränken uns zu sehr auf unser Äußeres“

Thomas Zipse ist verärgert: In der Nacht auf Mittwoch wurde er gegen 0.30 Uhr von der Polizei geweckt. Er solle sein Auto wegfahren, ansonsten werde es abgeschleppt. Auf sein Angebot, das Fahrzeug am nächsten Morgen umzuparken, seien die Polizisten nicht eingegangen. Bis in die frühen Morgenstunden ließen sie 28 Autos abschleppen. Von 20 weiteren Fahrzeugen erreichten sie die Besitzer, die ihre Autos dann umparkten.

„Wir haben den Platz komplettfrei gemacht für den Jahrmarkt“, sagt Polizist Mario Minge im Gespräch mit der LZ.