Wintersaisonstart 2022/23

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch wenn der Winter in diesem Jahr auf sich warten lässt – wenn der Schnee nicht zu uns kommt, dann kommen wir zu ihm. Das dachte sich auch das Skilehrteam des VfB Friedrichshafen und machte sich am ersten Dezemberwochenende auf den Weg nach Tirol. Am Stubaier Gletscher nahe Innsbruck startete das Lehrteam offiziell in die Skisaison.

Bei der internen Einweisung wurden die ersten Schwünge von Landes- und Bundesausbildern begleitet. Zwei Tage lang wurde intensiv trainiert. Trotz Windstärken bis zu 55km/h bezwang das Häfler VfB-Lehrteam aus Friedrichshafen dynamisch und gekonnt den Berg. Im Anschluss endete der Tag beim Après-Ski mit tänzerischen Lockerungsübungen.

Zufrieden und vorbereitet auf die anstehende Skisaison kehrt das VfB-Lehrteam an den heimischen Bodensee zurück. Der nächste Skikurs für Kinder und Jugendliche findet vom 28. bis zum 30. Dezember im Skigebiet Hochhäderich in Vorarlberg statt. Anmeldung und mehr Information zum Winterprogramm gibt es unter www.vfb-ski-und-bergsport.de