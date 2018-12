Winterdienst ist für Eis und Schnee gerüstet

Der Winter kann jetzt kommen. Die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe an der Rheinstraße sind für die Einsätze gut gerüstet. Die Stadt meldet in einer Pressemitteilung, dass sie insgesamt rund 1000 Tonnen Streusalz vorrätig hat. Acht Räum- und Streufahrzeuge, fünf Schmalspurfahrzeuge und drei Kleintraktoren wurden mit Schneepflügen und Salzstreuautomaten umgerüstet und auch die Handräumkolonnen stehen.

Die Einsatzpläne für den Winterdienst stehen, der Bereitschaftsplan ist erstellt, die Technik überprüft und die Lager sind gefüllt. Abhängig von den weiteren Wetter-Prognosen werden die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe in Rufbereitschaft gesetzt.

1000 Tonnen Vorrat haben die Städtischen Baubetriebe in den Salzsilos und überdachten Lagern. Dazu kommen 25 Tonnen Splitt, 25 Tonnen Splitt-Salz-Gemisch, 30 000 Liter Calciumchlorid-Lösung sowie 25 Tonnen Calciumchlorid-Flocken zur Feuchtsalzmischung.

Verteilt über das Stadtgebiet wurden an 72 Standorten Streugutkisten mit einem Splitt-Salz-Gemisch, insbesondere an Gefahrenstellen und Steigungen, aufgestellt. Das Splitt-Salz-Gemisch in den Streugutkisten dient in erster Linie den Handkolonnen der Städtischen Baubetriebe. Zudem können Kraftfahrer das Streumaterial als Anfahrtshilfe nutzen.

Im maschinellen Winterdienst streuen die Städtischen Baubetriebe fast ausschließlich Feuchtsalz FS 30. „Feuchtsalz ist bei uns mit meist nur geringen Schneemengen und häufiger Glätte am wirksamsten“, erklärt Frank Kahle, Leiter der Städtischen Bauverwaltung. Dies sei, so Kahle, wirtschaftlicher und weist eine bessere Ökobilanz als Splitt auf. Der gezielte und sparsame Feuchtsalzeinsatz FS 30 beugt zudem kritischen Belastungen für die Umwelt vor und gewährleistet gleichzeitig ein hohes Maß an Verkehrssicherheit.

Um eine sparsame Verwendung zu garantieren, sind die Streugeräte an den Fahrzeugen auf eine geringe Streumenge von maximal zehn Gramm pro Quadratmeter voreingestellt. Eine vorsorgliche Streuung gibt es grundsätzlich nicht.

Um den Salzeinsatz zu reduzieren setzt man bei den Baubetrieben der Stadt Friedrichshafen zudem darauf, alle übergeordneten, verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenabschnitte möglichst schnell und umfassend mechanisch vom Schnee zu räumen. Dafür werden alle einsatzbereiten Fahrzeuge eingesetzt. Damit die Grünflächen entlang der Straßen nicht unnötig mit Streusalz belastet werden, sind die Fahrzeuge so eingestellt, dass nur der Fahrbahnbereich bestreut wird.

In ökologisch besonders sensiblen Bereichen wie zum Beispiel auf der Uferparkpromenade wird ausschließlich Splitt gestreut. In Bereichen, die durch die Belagsbeschaffenheit, Eigenart oder Frequentierung eine besondere Gefahrenquelle darstellen können, wie zum Beispiel Überwege, Treppen, steile Rampen und an Bushaltestellen wird ein Splitt-Salz-Gemisch verwendet.

Schichtbeginn um vier Uhr

Wenn es schneit, rücken die Mitarbeiter der Städtischen Baubetriebe wochentags um 4 Uhr aus. Ihr Einsatz endet um 22 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen beginnt der Räum- und Streueinsatz eine Stunde später, also um 5 Uhr. Zudem ist ein 24-stündiger Bereitschaftsdienst bei den Städtischen Baubetrieben für den Winterdienst eingerichtet. Zu dessen Aufgabe gehört es auch, sich über die Wettervorhersagen beim Deutschen Wetterdienst auf dem Laufenden zu halten. Außerdem werden an 13 besonders sensiblen Messpunkten in der Stadt die Straßenbedingungen um 3 Uhr und um 19 Uhr kontrolliert. Bei kritischer Witterungslage und kritischen Straßenverhältnissen werden die Kontrollfahrten insbesondere an Wochenenden und Feiertagen in regelmäßigen Abständen wiederholt. Wenn es notwendig ist, können die Einsatzfahrzeuge innerhalb von 30 Minuten ausrücken.

Geh- und Fußwege, gemeinsame Geh- und Radwege, und vom Radweg getrennte Gehwegestreifen sowie Flächen am Rand der Fahrbahn, falls kein Gehweg vorhanden ist, sind von den Anliegern zu räumen und zu streuen. Der Schnee kann am Gehwegrand, wenn dort nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht, am Fahrbahnrand angehäuft werden. Er darf nicht auf die Straße geschaufelt werden. Öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Radwege und Radfahrschutzstreifen werden von den Baubetrieben der Stadt geräumt und gestreut.