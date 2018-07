Windhager Schmetterlingsforscher besuchen die Insel Mainau

Bei den Kindern des Evangelischen Kindergartens Windhag steht dieses Jahr alles im Zeichen der Umweltbildung. Dies begann mit der Teilnahme am Projekt des Kultusministeriums „Gartenland in Kinderhand“. Seit Beginn des Jahres bewirtschaften Kinder, Erzieher, Eltern und Großeltern zwölf Quadradtmeter selbstgebaute Kinderhochbeete mit Obst, Gemüse, sowie insektenfreundliche Pflanzen. Hier entdeckten die Kinder einige haarige, grüne Raupen, die sofort in Lupengläsern gesteckt und untersucht wurden. Mittlerweile sind die Windhager Kinder richtige Raupe- und Schmetterlingsexperten und hielten beim Familienfest kleine Vorträge über das Leben verschiedener Schmetterlinge unserer heimischen Gärten. Sogar die Krippenkinder machten mit und boten den Raupen ein Zuhause für ihre Verpuppung in Kokons und eine Woche später fand das große Finale, mit der Aussiedlung der Schmetterlinge im Garten statt. Somit stand schnell fest, dass der diesjährige Abschlussausflug der Riesen, zur Insel Mainau ins Schmetterlingshaus führen sollte. Wie groß war die Freude, die farbenprächtigen Schmetterlinge, die verschieden großen Kokons und sogar welche auf den eigenen Köpfen zu entdecken. Fazit des Tages: Da wollen wir nochmal hin! Foto: