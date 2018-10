Ein sechsjähriger Junge soll am Montag gegen 12.15 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Solarstadt von einem älteren Mann angesprochen worden sein. Der Bub, der am Montag mit seiner Mutter zum Polizeirevier kam, gab an, dass er aus dem Bus ausgestiegen sei und ihn daraufhin ein unbekannter Mann gefragt habe: „Willst Du mit mir mitkommen?“. Da ihn seine Mutter bereits über die Gefahren aufgeklärt habe, habe er dies sofort verneint die Flucht ergriffen.

