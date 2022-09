„Willst Du eine aufs Maul?“: Aggressionen auf dem Bodensee-Radweg

Die Worte des schnaubenden Rennradfahrers kommen so energisch wie lautstark: „Willst Du eine aufs Maul?“ Nein, eigentlich nicht. Es ist nur um eine Anmerkung aus dem geöffneten Autofenster heraus gegangen: nämlich die Bitte, dass der in einen engen, gelben Renndress gezwängte Radler an einer kleinen Kreuzung im Bodenseedorf Wasserburg doch bitte die Vorfahrt achten soll.

Deshalb gleich eine Schlägerei auf offener Straße? Und dies auch noch zwischen zwei eher angejahrten Kontrahenten? Das wäre schon abgedreht. Doch der erst kürzlich geschehene Zwischenfall zeigt, wie angespannt der Umgang mit diversen Fahrradfahrern sein kann.

Gefühlt nimmt die Anzahl zu

Zumindest bringt er etwas zu Tage, das manch andere Verkehrsteilnehmer als Ärgernis mit ständigen Wiederholungscharakter sehen: Rüpel auf dem Rad.

Gefühlt nimmt ihre Anzahl zu. Was wohl auch damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen in die Sättel steigen – zuletzt Dank E-Bike auch noch solche, die ohne Hilfsantrieb mit dem alleinigen Pedaltreten körperlich überfordert wären.

Das sagt das Verkehrsministerium

Das Bundesverkehrsministerium bestätigt den Eindruck steigender Radlerzahlen: „Das Radverkehrsaufkommen hat während der Corona-Pandemie weiter zugenommen und gewinnt damit zusätzlich an Bedeutung.“ In der Statistik lassen sich Einzelheiten finden. So soll es in Deutschland mehr als 70 Millionen Fahrräder geben. Jeder Fünfte benutzt demnach tagtäglich diese Gefährte. Inzwischen werden demnach pro Jahr vier Millionen Fahrräder verkauft – mehr als Autos.

Eine der Folgen des Booms lässt sich ebenso durch Zahlen greifen. So meldet das Innenministerium in Stuttgart für Baden-Württemberg eine sprunghafte Zunahme von Fahrradunfällen. 5764 davon seien im ersten Halbjahr 2022 erfasst worden – 1000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Wann die Fahrrad-Rüpel auffallen

Belastbare Zahlen zu Fahrrad-Rüpeln existieren wiederum nicht. Dies macht das Thema schwer fassbar. Dies fängt damit an, auf welche Örtlichkeiten gerade geschaut wird. Muss es, wie oben geschehen, das abseits der Bodenseeschönheit eher unbedeutende Dorf Wasserburg sein? Verständlich wird der Blick dorthin nur, wenn einem eines bewusst ist: Der viel frequentierte Bodensee-Radweg verläuft durchs Dorf.

Oft preschen hier Radler schnell durch. Ich habe Angst, meine Kinder auf die Straße zu lassen. Eine Mutter aus Wasserburg

Greift man nun als Beispiel für Fahrrad-Rüpel die Strecke zwischen Wasserburg und der Inselstadt Lindau heraus, scheint nach Erzählungen von Anwohnern fast schon der Untergang des Abendlandes zu drohen. Die vermeintlich Schuldigen: all jene, die beim Besteigen eines Rades nicht nur Verkehrsregeln, sondern auch Regeln des gedeihlichen Miteinanders vergessen – Touristen wie einheimische Pedaltreter. So ähnlich lauten wiederkehrende Anschuldigen. Da ist etwa die Mutter, die in einem Wasserburger Ortsteil meint: „Oft preschen hier Radler schnell durch. Ich habe Angst, meine Kinder auf die Straße zu lassen.“

Die Radler und die Fußgängerzonen

In der 30-Kilometerzone durch das Lindauer Nobelviertel Bad Schachen konnten brav die Geschwindigkeitsbeschränkung einhaltende Autofahrer schon ein Überholen durch genervte Rennradler feststellen. Zugegeben ein Extrem. Dass wiederum Fußgängerzonen in dem einen oder anderen Radlerhirn nicht zum Signal Absteigen führen, ist dafür regelmäßig zu hören. Auf der Lindauer Insel mir ihrer Altstadtidylle gibt es immer wieder Klagen von Passanten, sie hätten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

Die Aufzählung ließe sich ins Endlose verlängern – und durch andere Schauplätze ergänzen. In Stuttgart hat die Stadtpolitik eine Kampagne namens „Rad nimmt Rücksicht“ gestartet. Ganz offiziell heißt es, damit sollen Probleme zwischen Radlern und Fußgängern thematisiert werden. Wobei sich laut örtlicher Zeitungen beide Seiten immer mal wieder in sozialen Medien Rücksichtslosigkeit vorwerfen. Was fast schon zur Realsatire führt. Fußgänger fühlen auf dem Trottoir von klingelnden Radlern zur Seite geschreckt, Radler sehen sich belästigt, wenn Fußgänger beim Klingeln nicht schnell genug Platz machen.

Kommt diese Kampagne an?

Jedenfalls scheint die Kampagne bisher wenig zur Befriedung der Landeshauptstadt beigetragen zu haben – zumal sie von Radenthusiasten praktisch als Beleidigung begriffen wird. „Sie brandmarkt Radfahrende als rücksichtslose Menschen“, schreibt Grünen-Stadträtin und Fahrrad-Bloggerin Christine Lehmann. Dies liege natürlich nicht im Sinne der Stadt, wie aus dem Rathaus rasch verkündet wurde.

Andererseits verortete der CSU-Politiker Peter Ramsauer schon vor zehn Jahren auf seinem damaligen Posten als Bundesverkehrsminister ein übles Klientel unter der Radlermasse: höchst aggressive Zeitgenossen. Er prägte den Begriff „Kampfradler“. Deren „Verrohung“ müsse „endlich Einhalt“ geboten werden. Offenbar hatte es ihn besonders entsetzt, dass Radler unter den Augen von Polizisten verbotenerweise über den Zebrastreifen rollten.

Das machen Radfahrer am Zebrastreifen

Achtet man aber selber an diversen Orten auf Zebrasteifen, relativieren sich die Vorwürfe. Das Gros der Radler scheint ordentlich abzusteigen und zu schieben. Ebenso rollen nach Augenschein Unzählige von ihnen friedlich ihres Weges, sei es mit Kind und Kegel zum Ferienvergnügen, zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder zur Fahrt sonst wohin. Aber auch dies ist nur ein subjektiver Eindruck. Er wird aber durch Urlauberinterviews am Bodensee-Radweg verstärkt. Oft ist zu hören: „Ich habe Zeit, ich bin zum Erholen hier.“ Radlerkrieg hört sich anders an.

Letztlich sind die Recherchen zum Thema radelnder Rüpel ein Wechselbad der Gefühle. Selbst ein Blick auf die wenigen existierenden polizeilichen Daten wirkt zwiespältig. In Friedrichshafen, einem weiteren Etappenort des Bodensee-Radwegs, hat die Polizei heuer bereits rund 500 Radfahrer zur Anzeige gebracht, meist bei speziellen Radlerkontrollen.

Das sind die häufigsten Verstöße der Radfahrer

Drei Hauptverstöße nennen die Beamten: Ablenkung durch Smartphone-Telefonieren, angetrunken gefahren und Radeln, wo es verboten ist. Was wird dabei im Allgemeinverständnis wirklich als rüpelhaft empfunden? Die Erfahrung legt nahe, dass dies in erster Linie das auffällige Radeln in Verbotsbereichen sein dürfte – wenn etwa Leute beim Schlendern durch die Fußgängerzone auf die Seite springen müssen.

Wer sich nicht an das Durchfahrverbot in der Seegemeinde hält, muss 25 Euro Strafe zahlen. Jede Menge Radler wurden am Montag von den Ordnungshütern kalt erwischt.

Aber selbst die Polizei hat sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema. Sie ertappt in Lindau häufig Radler in Fußgängerzonen oder bei der Fahrt entgegen der Einbahnstraßen-Richtung ertappen. Der Lindauer Polizeihauptkommissar Daniel Stoll sagt, die meisten Fälle hätten Touristen zu verantworten. Er ergänzt: „Der Hauptgrund für die Verstöße war laut deren Aussage die mangelnde Ortskenntnis und das man nicht erkannt habe, dass man an diesen Stellen nicht mit dem Fahrrad fahren dürfe.“

Ortskenntnis ist gefragt

Tatsächlich ist es in der Altstadt auf der Lindauer Insel recht unübersichtlich – wenn zwar das Radeln in den Fußgängerbereich per Schildhinweis erlaubt ist, aber nur bis zur Einmündung irgendeiner Gasse. Dies verlangt eine Ortskenntnis, die selbst Einheimische überfordern kann.

Nichtsdestotrotz sieht sich Lindau auf dem Weg zu einer Fahrradstadt – ganz dem öko-angehauchten Zeitgeist entsprechend. Touristiker, Hotelbetreiber, Wirte wie Geschäftsleute fügen unter der Hand an, dass Ferienradler zusätzlich Geld in die Gegend spülen. Es existiert also durchaus ein wirtschaftliches Interesse am zunehmenden Radverkehr.

Helfen diese Zeichnungen?

Die möglichen Verkehrskonflikte werden dabei von der Stadt Lindau offensiv thematisiert. Fast schon amüsant wirkt das Anbringen von Schildern mit Comic-Darstellungen. Die Zeichnungen sollen alle Verkehrsteilnehmer zum gedeihlichen Miteinander animieren. Motto: Nehmt Rücksicht aufeinander. Hintergrund der Aktion ist die Erkenntnis im Rathaus, dass „Nutzungskonflikte auf den gemeinsamen Wegen“ zunehmen. Womöglich versteckt sich hinter dieser Anmerkung der Kern des Pudels.

Die Konflikte sind dort am größten, wo Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer aufeinanderstoßen und zu wenig Platz haben. Wo der Verkehr gemischt ist. Bernhard Glatthaar, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs im Bodenseekreis.

Wenn das Recht des Stärkeren sich durchsetzt

Dies kennt man: Wo es eng wird, neigt der Mensch seit der Steinzeit zum Umsichschlagen. Glatthaar analysiert, dass sich in solchen Situationen „das Recht des Stärkeren“ entwickle. Damit meint Glatthaar ein Durchsetzen von Autofahrern gegenüber Radlern und von Radlern gegenüber Fußgängern. Sinnigerweise geht Roland Stimpel, Sprecher des in Berlin ansässigen Fußgängerverbandes FUSS, konform mit den Radlobbyisten vom Bodensee. Beide fordern: Entflechtung des Verkehrs, mehr alleinige Radwege, zudem nur Fußgängern vorbehaltene Flächen.

Konsequenterweise wäre bei einem solchen Separieren das Auto-fahrende Klientel mit einzuberechnen. Radler werden schließlich nicht müde, sich über zugeparkte Radwege und eng überholende Autofahrer zu beschweren. Der renommierte Wiener Freizeit- und Tourismusforscher Peter Zellmann sieht ein konfliktträchtiges „ungeordnetes Nebeneinander von Verkehrsteilnehmern“. Die Schuld dafür weist er allgemein „der Politik“ zu. Sie habe die Entwicklung hin zum Radboom auf die leichte Schulter genommen. Es sei nicht gelungen, eine neue Verkehrsordnung zu schaffen.

Das sind heikle Punkte

Zellmann sieht weitere heikle Punkte. Angesichts des Klimawandels und Umweltbestrebungen habe sich bei manchem Radler das Gefühl entwickelt, motorisierten Verkehrsteilnehmern moralisch überlegen zu sein. Gleichzeitig seien zugunsten der Zweirad-Treter Regeln gelockert worden – etwa durch eine manchen Orts erlaubt Einfahrt entgegen einer Einbahn-Regelung. „Dies hat die Anarchie im Straßenverkehr ein Stück weit anerzogen“, glaubt Zellmann.

Abseits von diesem Wissenschaftler spekulieren Küchenpsychologen spöttisch darüber, ob sich Rad-Rüpel nicht aus dem Kreis jener Autofahrer rekrutieren, die sich schon in ihrem Heiligs-Blechle an keine Regeln halten. Das weist darauf hin, welch weites Feld die Ursachensuche ist. Ein weiterer möglicher Lösungsweg der Malaise hört sich wiederum sehr simpel an: die Kennzeichenpflicht der Räder. Zellmann hält sie ausdrücklich für sinnvoll.

Kommunikation: Fehlanzeige

Ein einleuchtender Vorschlag, geht es einem durch den Kopf. Dahinter verstecken sich die Versuche, am Bodensee-Radweg offensichtliche Rüpel zur Rede zu stellen. Man würde sich ja gerne die Beweggründe anhören. Aber nach Beschimpfungen oder bloßem Abwinken sind solche Leute jedes Mal kräftig in die Pedale getreten. Weg waren sie, in der Anonymität verschwunden.