Willscheid Gernot gewinnt bei Kanu-Halbmarathon

21 Kilometer, und das nicht zu Fuß, sondern alleine mit Armkraft: Willscheid Gernot vom Kanusport Friedrichshafen (VfB) hat erfolgreich am Kanu-Halbmarathon im schweizerischen Biel teilgenommen. Mit einer Zeit von 1:34,37 Stunden und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 13,32 km/h hat der Friedrichshafener im Kajak die Einer-Herren-Klasse für sich entschieden – und das, obwohl in dieser Kategorie die Konkurrenz traditionell am größten ist. Seine Taktik, mit einem schnellen Start und einem früh angezogenen Schlusspurt den Vorsprung bis über die Ziellinie zu retten, ging voll auf. Auch wenn es mangels Wind in diesem Jahr für ihn schwer war, reichten die Trainingsreserven zum Sprung aufs Podest.

Gernot ist einer der ambitionierten Langstreckenpaddler und hat in diesem Jahr zahlreiche weitere Siege und vordere Plätze auf internationaler Ebene erpaddelt. Foto: Stefan Munsch/Kanusport FN