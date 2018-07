Willkommen in der Rollladen-Gesellschaft

Rrratsch! Wie ein Fallbeil saust der Rollladen auf die Fensterbank und kappt sehr bestimmt den Draht zur Außenwelt. Was sind wir doch für eine Rollladengesellschaft. Abend für Abend verbarrikadieren sich die Wohnungen, kaum dass es zu dämmern beginnt. Das schnippische Geräusch, wenn die Lamellen knallen, klingt wie eine spät vergönnte Rache am verrinnenden Tag. Jetzt, wo er sich neigt, kann man ihm endlich den wohlverdienten Tritt verpassen.

Die Welt einfach mal hereinzulassen, ist als Wesenszug nicht allzu ausgeprägt - dabei sind heute die Fenster in den Wohnungen doch sehr viel größer als früher. Aber was hilft das, wenn darin Menschen sitzen, die auf Fernsehbildschirme starren, die ums Dreifache angewachsen sind, während sich die Fensterflächen nicht mal verdoppelt haben? Wie in vielen anderen Städten in Süddeutschland ist das Einfamilienhaus das Maß der Dinge. Wer kann, kauft sich ein altes Siedlungshäuschen, baut es um, schafft sich ein kleines Paradies mit angebauter Terrasse und Garten. Woran liegt es dann aber, dass auf diesen Terrassen kaum einmal jemand sitzt und im Garten nur dann jemand anzutreffen ist, wenn er wohl oder übel gegossen werden muss? Viele scheinen sich ihren Wohnbereich nach einer weit verbreiteten Idyllen-Vorstellung einzurichten, nur um dann festzustellen, dass diese Idylle gar nicht zu ihnen passt. Wenn diese Einsicht gereift ist, rauscht der Rollladen vors neue Panoramafenster. Ratsch! Als Nachbar kann man das geradezu als persönlichen Affront empfinden.

Gibt es nicht immer mehr Menschen, die nur bei geschlossenem Fenster und in absoluter Dunkelheit schlafen können? Die Abkapselung von Geräuschen und Licht betrifft auch solche, die nicht an einer stark befahrenen Straße wohnen, an der ihnen eine Straßenlampe aufs Kissen scheint. Durch diese Entkoppelung von den Umweltbedingungen verändert sich das Schlafverhalten: Weil in die Schlafhöhle weder Tageslicht noch Geräusche dringen, wachen Abkapselungsschläfer nicht mehr von selbst auf, wenn rund um sie das Leben beginnt. Der Trend geht deshalb zum Langschläfertum und damit zu einer noch weiteren Verschiebung des ohnehin schon gestörten Tag-Nacht-Rhythmus.

Als Gegenmittel empfehlen wir, zu Hause einfach öfter mal die Fenster zu öffnen. Das wirkt freundlicher und führt auf Dauer vielleicht zu einer aufgeschlosseneren Einstellung. Wer fürchtet, dadurch zu viele private Einblicke zu geben, könnte im Gegenzug weniger von seinem Leben bei Facebook veröffentlichen.

