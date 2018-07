William Sproll schaffte es ins B-Finale über 200 Meter

Sprinter William Sproll und Linus Lehnen, der über die 5000 Meter an den Start ging, haben eine lange Anreise zu den deutschen Jugendmeisterschaften aus Deutschlands Süden gehabt. Sie mussten fast ganz in den Norden an die Ostsee. Die VfB LC-Nachwuchsathleten legten knapp 1000 Kilometer zurück. Die Leistungen der beiden Sportler konnten sich durchaus sehen lassen

Am Freitag bestritt William Sproll seinen Vorlauf über 100 Meter und kam in 11,27 Sekunden eine Runde weiter. Wie erwartet war dann im Halbfinale Endstation. Gegen starke Gegner und eine steife Brise ankämpfend wurde Sproll in 11,43 Sekunden Fünfter.

Auch auf den 200 Metern, die am Samstag ausgetragen wurden, war der starke Gegenwind ein lästiger Begleiter. Allerdings schaffte es der Häfler Abiturient in das B-Finale und belegte in der Endabrechnung Platz 16. Fünf Rennen an zwei Tagen hatten einfach schon zu viel Kraft gekostet. Zur Erinnerung: Die Trainingsvorbereitung war verletzungs- und krankheitsbedingt alles andere als optimal gewesen.

Linus Lehnen, der auch 2019 noch der U20-Jugend angehören wird, bestritt - erstmals bei einer DM - die 5000 Meter. In 16:04,98 blieb er rund 20 Sekunden über seiner Bestmarke und belegte bei nur moderatem Rückstand auf die Spitzengruppe den 19. Platz.