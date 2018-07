Wilhelm-Schlotz-Stiftung wird aufgelöst

Die Wilhelm Schlotz-Stiftung wird nach mehr als 40 Jahren aufgelöst. Das haben der Vorstand, in Person von Pfarrer Ulrich Hund von der katholischen Seelsorgeeinheit und Tibor Nagy von der evangelischen Kirche sowie die anwesenden Mitglieder bei der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Die Auflösung der Stiftung ist nur noch Formsache, da der Stiftungsgedanke, bedürftige Menschen aus Markdorf zu unterstützen, von der Sozialstation, den kirchlichen Gemeinden und der Stadt Markdorf übernommen wurde.

Wilhelm Schlotz war ein Industrieller aus Stuttgart, der zuletzt in Markdorf lebte. Anfang der siebziger Jahre rief er die Schlotz Stiftung ins Leben und 1974 rollten die ersten „Essen auf Räder“ durch die Stadt. Zu seinem 75. Geburtstag spendete Wilhelm Schlotz einen Bus, der nicht nur die Essen transportierte, sondern insbesondere auch für Fahrten zum Thermalbad oder ins Theater Konstanz gebraucht wurde. Jenny Nick, als eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen war von Anfang an für die Stiftung tätig. „Zu Beginn haben wir sieben Senioren mit Mittagessen versorgt“, erinnert sie sich. Da sei noch Zeit für Gespräche gewesen, die Wäsche aufzuhängen oder man habe auch bei Rentenanträgen helfen können. Im Laufe der Zeit seien jedoch bis zu 50 Essen ausgetragen worden und der zeitliche Rahmen, in denen die Mahlzeiten angeliefert wurden, einfach zu knapp, um ein längeres Pläuschchen zu halten. Auch dem „Schlotz-Bus“ sind vermehrte Tätigkeiten zugefallen. Die Kirchengemeinden haben ihn für die Jugendarbeit eingesetzt. Auf Dauer erwies sich das Modell „Essen auf Räder“ finanziell als nicht tragbar. „Eine Lösung musste gefunden werden“, resümiert Pfarrer Ulrich Hund und 2104 wurde Essen auf Rädern an die Sozialstation Bodensee übergeben. Der letzte Schlotz-Bus hat für den Stiftungszweck im Jahr 2017 seine letzte Fahrt angetreten. Er wurde dem Autohaus Messer übergeben, das wiederum den beiden kirchlichen Gemeinden und der örtlichen Sozialstation ein neues Modell geliefert hatte. Finanziert wurde der Bus zur Hälfte von der Sozialstation, zu einem Viertel von den Kirchengemeinden und zu einem weiteren Viertel von der Stadt Markdorf. Der „Schlotz-Bus“ für Jugendarbeit und Altenarbeit hat ein Nachfolgeprojekt im Socio-Mobil. Somit sei auch die Stiftung nicht mehr notwendig, die Idee, bedürftigen Menschen zu helfen, würde aber weiterhin erfüllt.

Spende an Tafel und Sozialstation

Mit der letzten Mitgliederversammlung ist die Auflösung beschlossen worden. Knapp 2200 Euro seien noch auf dem Konto gewesen, wobei die Schlotz Stiftung 1000 Euro an die Tafel und weitere 1000 Euro an die Sozialstation gespendet habe. „Ganz im Sinne des Stiftungsgedanken“, sagt Hund. Die verbleibenden 200 Euro würden für die Auflösung benötigt. Auf der Versammlung wurden Steuerberater Peter Hug und Kassier der Stiftung, Wolfgang Becker, als Liquidatoren bestimmt. Sie werden jetzt den Notar aufsuchen, um die weiteren Schritte in die Wege zu leiten. Allerdings sei gesetzliche eine Jahresfrist vorgesehen, bevor die Stiftung endgültig aufgelöst sei, informierte Hug.

Ein Anliegen von Pfarrer Hund war es , allen zu danken, die sich um das Fahrzeug gekümmert haben. Er nannte Jenny Nick, Hermann Hug und Wolfgang Becker und Bruno Baumgartner – die alle in irgendeiner Weise für die Einsatztüchtigkeit des Schlotz-Busses gesorgt hatten.