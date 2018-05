Wildkräuter: erkennen, sammeln und nutzen

Wildkräuter und -pflanzen sind reich an wichtigen Inhaltsstoffen und bieten oft besondere Aromen. Verfügbar sind sie außerhalb von mit Zierpflanzen dominierten Gärten eigentlich überall. Man muss nur wissen, wie sie aussehen, was man beim Sammeln beachten muss und wie man sie verwenden kann. Das alles erklärt die Natur- und Wildnispädagogin Sylvia Kloß von der Naturwerkstatt-Bodensee in einem Kräuterworkshop, der am kommenden Freitag, 11. Mai, von 10 bis 14 Uhr dauert.

Es geht dabei um die reichhaltige Pflanzenvielfalt im Mai, um Sammeln und Nutzen der Kräuter auch in kosmetischer Anwendung. „Vom Frühjahr bis zum Herbst bietet die Natur eine große Vielfalt an wild wachsenden Pflanzen. Ich zeige in dem Workshop verschiedene Kräuter, Früchte und Bäume und die Teilnehmer erfahren mehr über die Verwendung als „grüne Hausapotheke“ und die Zubereitung zum Genießen“, sagt Sylvia Kloß über den Workshop.

Die wichtigsten Merkmale und Standorte zum Bestimmen werden vermittelt und worauf man beim Sammeln und Ernten achten muss. Gemeinsam wird anschließend aus den Pflanzen Wildkräuterhonig, Salben, Kräutersäckchen, Öle, Tinkturen oder eine leckere Mahlzeit zubereitet. Wer wissen will, was am Wegrand steht und was man daraus machen kann, sollte sich rasch anmelden.