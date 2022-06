Wildkameras sollen helfen: Bäume wurden in Friedrichshafen angebohrt und vergiftet

Dem Landwirt Hans-Joachim Ettle in Rupberg bei Unterraderach wurden mehrere Obst-Hochstamm-Bäume offenbar vergiftet. Zunächst hatte sich auch das Landwirtschaftsamt des Landkreises dafür interessiert. Schnell aber sei klar geworden, dass es sich um Sachbeschädigung und nicht um ein Umweltdelikt handele, sagt Sprecher Robert Schwarz.

Ettle hatte den Landkreis informiert, weil er zunächst von einem Schädling ausgegangen sei, der die Kirschbäume und die Schlehe auf dem Gewissen habe. Sie stehen rund zehn Meter von der Grenze, jedoch direkt an einem Zaun. Eine weiter weg stehende Walnuss ist noch gesund.

Bohrlöcher mit Gift gefüllt

Bei näherer Betrachtung stellten sich die Löcher in den Bäumen als Bohrlöcher heraus, „darin befand sich warscheinlich Glyphosat“, meint Ettle. Die Beamten hätten gemeint, so etwas komme immer wieder vor, häufig bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Krach mit seinen Nachbarn aber habe er nicht, sagt der Landwirt.

Die Walnuss (rechts) ist gesund, die Schlehe und die beiden dahinter stehenden Kirschbäume aber sind beinahe abgestorben. (Foto: Ralf Schäfer)

Aus dem Landratsamt heißt es indes: „Wir haben immer wieder Fälle, dass Bäume, zum Beispiel wegen Seesicht, gekappt werden. Angebohrte Bäume mit Glyphosat sind nicht bekannt. Bäume stehen nicht per se unter Schutz. Daher handelt es sich in solchen Fällen häufig nicht mal um eine Ordnungswidrigkeit. Eine Straftat wäre nur in einem eher unwahrscheinlichen Fall über das Artenschutzrecht denkbar.“

Der Geschädigte muss nun selbst Anzeige stellen und gegen Unbekannt vorgehen. „Ich habe jetzt überall Wildkameras aufgestellt“, sagt er, der sich absolut keinen Reim darauf machen kann, warum jemand seine Bäume anbohrt.