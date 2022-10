Wilder Müllberg sorgt für Ärger beim Landratsamt

Ein wilder Müllberg hat bei Stadt und Landratsamt für Ärger und Mehrarbeit gesorgt. Ein Bürger hatte am Mittwoch im Bürgerbeteiligungsportal der Stadt „Sag’s doch!“ auf den Müll am Straßenrand des Otto-Hahn-Wegs in Friedrichshafen aufmerksam gemacht.

Das Bild in dem Online-Portal zeigte eine Ansammlung verschiedener Materialien, darunter auch Möbel, Wäschekörbe und Gefahrenstoffe wie Farblacke. Die Stadt leitete die Informationen an das Landratsamt weiter, das für die Müllentsorgung zuständig ist. Die Behörde sorgte dafür, dass noch am selben Tag die groben Abfälle mit der regulären Sperrmüllabfuhr beseitigt wurden. Allerdings blieben dabei einige Kleinteile liegen, die wiederum das Bauhofteam der Stadt Friedrichshafen zu einem späteren Zeitpunkt entfernen musste.

Müll-Sündern droht Bußgeld

Wer den Müll dort abgelegt hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt. „Unser Abfallmanager war vor Ort und hat versucht, einen Verursacher ausfindig zu machen“, erklärte der Sprecher des Landratsamtes, Robert Schwarz, auf Nachfrage. Der Müll-Sünder müsse sich auf ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld einstellen.

Die Entfernung des wilden Mülls bedeutete für die Stadt und das Landratsamt einen zusätzlichen Mehraufwand. Dies Kosten dafür trage die Allgemeinheit.