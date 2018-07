Wilde Fahrt auf Parkplatz

Großes Glück hat ein 19-jähriger Autofahrer laut Polizei gehabt, der am Dienstag, kurz nach 22.30 Uhr, einen Unfall mit drei Leichtverletzten und Sachschaden von rund 10000 Euro in der Meistershofener Straße verursacht hat. Der junge Mann, der Diabetiker ist, fuhr trotz gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto, das auf dem Parkplatz beim Bodensee-Center abgestellt war, los. Dabei fuhr er zeitweise mit stark aufheulendem Motor und quietschenden Reifen auf dem Parkplatz umher, sodass ein 27-jähriger Fußgänger zweimal ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unter Unterzucker stehende Mann fuhr weiter über den stark besuchten Parkplatz, durchbrach mit seinem Auto eine 150 Zentimeter hohe Hecke in Richtung Meistershofener Straße, überquerte den Gehweg in Höhe des Fußgängerüberwegs und stieß schließlich mit dem Auto eines in Richtung Ailinger Straße fahrenden 35-jährigen Mannes zusammen. Dessen Fahrzeug wurde nach rechts von der Fahrbahn in ein Gebüsch geschleudert. Während an beiden Autos Totalschaden entstand, kamen der 19-Jährige und dessen Mitfahrer sowie der 35-Jährige mit leichten Verletzungen davon.

