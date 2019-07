Wieviel braucht man, um glücklich zu sein?

Gute und entspannte Stimmung auf dem Sommerfest der „Blauen Blume“ im Fallenbrunnen. Wer wollte, machte es sich im offenen Küchenbereich bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee gemütlich. So wie Cosima Hilbert, die sogar aus Leipzig angereist ist. „Mir gefällt das Konzept der Blauen Blume, ich habe auch viele Kontakte zu den Leuten, die hier wohnen oder kreativ tätig sind“, sagt sie. Ähnlich auch die Sichtweise von Leila Kleinheinz. Sie ist zusammen mit ihrer Schwester aus Stuttgart gekommen und wird im Laufe des Nachmittags und Abends noch für musikalische Unterhaltung sorgen. „Ich bin zum ersten Mal hier und habe mich sofort wohlgefühlt“, erklärt sie. „Ich könnte mir sogar vorstellen, hier auch mal zu wohnen.“

Dass man es in einem alten Bauwagen – Sommer wie Winter – ganz gut aushalten kann, davon berichtet Kolja Feierabend. Er studiert Soziologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften an der Zeppelin-Universität und fühlt sich in seinem derzeitigen Wohnumfeld so richtig wohl. Mehr als das: „Ich verbringe derzeit die bisher beste Phase meines Lebens. Hier ist es jedenfalls bedeutend schöner als in meiner alten WG“, schwärmt er. „Der Wagen ist mit Stroh isoliert. Es gibt WLAN und wir haben sogar eine bequeme Eckbadewanne.“ Dass ihm vor allem aber auch die kulturelle Vielfältigkeit der „Blauen Blume“ sehr zu pass kommen, daraus macht Kolja Feierabend keinen Hehl.

Extra aus Pfaffenhofen in Bayern sind Brigitta und Jan zusammen mit ihrer knapp eineinhalbjährigen Tochter Heidi gekommen – auch der alten Zeiten wegen. „Ich habe früher hier selbst gewohnt und finde das Projekt einfach klasse“, sagt Heidi. „Und dadurch weht auch ein frischer kultureller Wind in der Stadt.“ Weitaus kürzer war die Anfahrt von Ellen, die quasi um die Ecke wohnt und zusammen mit einer Freundin zum Sommerfest gekommen ist. „Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein“, meint sie, gerade auch mit Blick auf eine „nachhaltige Lebensweise“. „Ich glaube, hier ist auch eine zukunftsorientierte Lebensform realisiert. Irgendwie ist die Atmosphäre wie in einem Kleingartenverein“, sagt sie, setzt sich in einen gemütlichen Korbsessel und lässt sich ein kühles Getränk schmecken.

„Ja, wir sind in einem ruhigeren Fahrwasser angekommen und haben den kommunalpolitischen Stress hinter uns gelassen“, betont „Blaue-Blume“-Sprecherin Louisa Deinhart und verweist auch auf Feste, Konzerte oder Vortragsreihen, die in den nächsten Wochen und Monaten noch über die Bühne gehen. Sie selbst wohnt seit zwei Jahren auf dem Gelände. „Allerdings habe ich meine Bachelor-Arbeit inzwischen abgegeben“, sagt die Studentin der Kultur- und Kommunikationswissenschaften. „Das heißt, dass meine Tage hier vielleicht gezählt sind.“ Ob sie ihre berufliche Zukunft in Friedrichshafen sieht, das lässt Louisa Deinhart noch offen. „Allerdings habe ich mich durch die ,Blaue Blume’ auch in die Stadt verliebt“, sagt sie.