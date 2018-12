„Wiesenstein“: Luxus im Zweiten Weltkrieg

Hans Pleschinski hat einen außergewöhnlichen Roman über den einst weltberühmten Dramatiker und Schriftsteller Gerhart Hauptmann geschrieben. In der Buchhandlung Fiederer las der Münchner Schriftsteller auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen.

„Wiesenstein“ heißt das sorgfältig recherchierte biografische Werk, nach der gleichnamigen prächtigen Villa im Riesengebirge, die Gerhart Hauptmann sich von seinen Tantiemen als Schöpfer des „Bahnwärter Thiel“, „Vor Sonnenaufgang“, „Die Weber“ und zahlreichen weiteren Werken um 1900 in seiner schlesischen Heimat erbauen ließ. Etwa 11 000 Seiten umfassen die Schriften und Theaterstücke aus Hauptmanns Feder und Diktat, die Pleschinski zur Wiederentdeckung empfiehlt.

Drei Untergänge thematisiert der Roman, sagte Pleschinski. Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Osten, das Ende der deutschen Sprache in Schlesien und das Ende Gerhart Hauptmanns. Während Flucht und Vertreibung in Schlesien das Kriegsende begleiten, beharrt das Ehepaar Hauptmann auf seinem gewohnten, luxuriösen Leben mit Dienstboten und exklusiven Annehmlichkeiten. Ob der Zweiundachtzigjährige nicht wahrhaben will, was um ihn geschieht oder ob er als Sterbender in der Heimat bleiben will, bleibt offen.

Im Gegensatz zum zehn Jahre jüngeren Thomas Mann, mit dem ihn eine konkurrierende Freundschaft verbindet, muss er nicht ins Exil. Ob jener es nun besser habe, fragen sich die Bewohner von Wiesenstein im Jahr 1945. Bereits 1912 hatte Hauptmann den Nobelpreis für Literatur erhalten, Thomas Mann erst 1929. 1945 sei Hauptmann wesentlich populärer gewesen, sagte Pleschinski. Seine Haltung zum Nationalsozialismus scheint ambivalent gewesen zu sein. Zum einen habe Hauptmann auf Hiddensee „ohne Not“ die Hakenkreuzfahne gehisst und in Wiesenstein Nazigrößen bewirtet. Zum anderen habe er bereits 1937 Goebbels im Berliner Hotel Adlon abblitzen lassen – für einen Empfang Hitlers habe er keine Zeit, da fahre sein Zug. 1945 wird Hauptmanns Drama „Finsternisse“ über die Verfolgung der Juden durch Hitler zum Schutzbrief vor Vertreibung und Vernichtung.

Für seine Lesung hat Pleschinski vier Stellen ausgewählt. Die merkwürdige Reise der Hauptmanns im März 1945 aus dem Sanatorium bei Dresden in Richtung Osten, als alle anderen bereits gen Westen streben, eine romantische Episode zweier Menschen, die entgegen der gängigen Moral für ein paar Stunden der elenden Realität entfliehen möchten, die Weihnachtsfeier 1945 auf Wiesenstein, wo immer noch an Traditionen festgehalten wird und schließlich der Besuch der neuen polnischen Regierungsvertreter im August 1945, deren Schutzbrief das Verbleiben Hauptmanns auf Wiesenstein bis zu seinem Tod im Juni 1946 ermöglicht.

Pleschinskis Roman und seine ausdrucksstarke Art, daraus zu lesen, faszinierte die Zuhörerschaft in der Buchhandlung Fiederer. Dieser freut sich über die Wiederentdeckung Gerhart Hauptmanns als deutschsprachigen Autor und begrüßt die Beschäftigung mit den bis in die heutige Zeit reichenden historischen Auswirkungen der Nazigräuel nach jahrelangem Schweigen: „Die deutsche Schuld kann man doch nicht unter der Decke lassen.“