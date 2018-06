Wiener Künstlerin zieht in Atelier der Kunststiftung ein

Das Präsenzstipendium der ZF-Kunststiftung für das Jahr 2018 geht an Nina Rike Springer. Die Wiener Künstlerin ist die 37. Stipendiatin der Kunststiftung und wird von Februar bis November im ZF-Turmatelier im Zeppelin-Museum leben und arbeiten, teilt die Stiftung mit.

Die Video- und Fotoarbeiten von Nina Rike Springer entstehen an der Schnittstelle von Performance, Fotografie und bewegtem Bild. Sie arbeitet mit einem Zeichensystem aus Figuren und Posen, die aus alltäglichen Verrichtungen abgeleitet sind. Oft setzt sie den eigenen Körper als Ausgangspunkt dieses abstrakten Systems in Bezug zu Gegenständen, die von ihr erprobt, verwendet, animiert werden. Humorvoll thematisiert Nina Rike Springer so den Konflikt zwischen verschiedensten menschlichen Befindlichkeiten und den technischen Zwängen unserer bis ins Letzte durchorganisierten Gesellschaft. Beim 33. Kunstfreitag am 16. Februar stellt Nina Rike Springer ihre Arbeit erstmals in Friedrichshafen vor.

Nina Rike Springer wurde 1976 in Klagenfurt geboren. Die Künstlerin, die in Wien lebt und arbeitet, studierte künstlerische Fotografie an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bank-Austria-Kunstpreis Kärnten, dem Förderpreis Elektronische Medien, Fotografie und Film des Landes Kärnten oder dem Outstanding Artist Award für künstlerische Fotografie des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und in Österreich.

Wie in den Vorjahren hatten unabhängige Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Künstler für das Stipendium nominiert. Sie hatten 17 Künstler für das Stipendium 2017 nominiert, von denen sich 14 beworben haben. Eine sechsköpfige Jury wählte schließlich Nina Rike Springer als Stipendiatin.