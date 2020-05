Wiedereröffnung: Beachclub startet am Donnerstag

An Friedrichshafens Uferpromenade kehrt das öffentliche Leben zurück: Am Donnerstag, 21. Mai, um 11 Uhr macht jetzt auch der Beachclub auf. Um den Abstand zu wahren, der laut Corona-Verordnung vorgegeben ist, kann Wirt Volker Gsimbsl 20 von den üblichen 30 Tischen aufstellen.

An der Bar sitzen oder stehen, ist nicht möglich, Cocktails werden den Gästen an ihren Plätzen serviert. Um außerdem Begegnungen möglichst auszuschließen, geht es über die Rampe und eine Desinfektionsstation ins Strandlokal rein und über die Treppe raus. „Die ersten Reservierungen liegen schon vor“, sagt Volker Gsimbsl. Was er sich von der Saison erwartet, die normalerweise im April startet: „Wir hoffen das Beste.“