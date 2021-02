In der Evangelischen Kirche Ailingen sollen ab Sonntag, 7. Februar, wieder Gottesdienste gefeiert werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Kirchengemeindrates seien die sinkenden Inzidenzzahlen im Bodenseekreis und in Friedrichshafen gewesen, die inzwischen wieder bei unter 100 pro 100 000 Einwohnern liegen. Die Ailinger Kirche bietet Platz für maximal 38 Gottesdienstbesucher unter Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern. Die Gottesdienste finden unter Anwendung der vorgeschriebenen Hygieneschutz-Maßnahmen statt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass zum besseren gegenseitigen Schutz FFP2-Masken zu tragen sind. Der erste Gottesdienst nach der Lockdown-Pause beginnt am Sonntag, 7. Februar, um 10.15 Uhr.

Als alternatives Angebot wird das „Predigt-Stübchen“ im Eingangsbereich der Kleinen Kirche auch weiterhin geöffnet bleiben, wo die aktuelle Predigt, Gebete und Andachten zum Mitnehmen bereitliegen. Auch auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ailingen-evangelisch.de) sind diese geistlichen Angebote zugänglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, über den „Wunsch-Kasten“ in der Kleinen Kirche und auf der Homepage der Kirchengemeinde Wünsche, Anregungen und Rückmeldungen zukommenzulassen.