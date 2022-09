Wieder Bilderbuchkino im Medienhaus

Das Medienhaus am See bietet auch im September eine reihe von Kinderveranstaltungen an. Neben den beliebten Vorlesestunden und Kinderveranstaltungen startet auch wieder das Bilderbuchkino, heißt es in einer Vorschau.

Lisbeth Reiter zeigt darin ausgewählte Bilder in einem abgedunkelten Raum und erzählt dazu die Geschichte. Es entsteht eine Kino-Atmosphäre, die die Fantasie der Kinder anregt. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07541/20 35 35 00 oder persönlich an der Info im Erdgeschoss des Medienhaus am See erforderlich.

Am Samstag, 10. September, liest um 11 Uhr Iris Leber „Wie Findus zu Pettersson kam“. Pettersson ist ein einsamer Mann, bis ihm seine Nachbarin einen Pappkarton bringt, auf dem steht: Findus grüne Erbsen. Drinnen sind aber keine Erbsen, sondern eine kleine Katze... Für Kinder ab vier Jahren.

Lisbeth Reiter liest am Mittwoch, 14. September, um 16 Uhr aus „Lach mal kleiner Schmollmops. Familie Mops möchte ein Gruppenfoto machen. Nur der kleine Schmollmops macht seinem Namen alle Ehre. „Lach doch mal“, fordern ihn Mama und Papa Mops auf. Doch der kleine Hund verzieht keine Miene. Da hat das Eichhörnchen eine tolle Idee... Für Kinder ab vier Jahren.

„Vorlesegeschichten für kleine Helden (1)“, die ganz unterschiedlich sind: mal spannend, mal bewegend, mal turbulent und auch mal still. Die gibt es für Kinder ab vier Jahren am Samstag, 17. September, um 11 Uhr mit Sylvia Hiß-Petrowitz.

Lisbeth Reiter zeigt am Mittwoch, 21. September, um 10.30 Uhr und um 16 Uhr „Der schaurige Schusch“ mit dem Kamishibai. Jetzt will doch tatsächlich der Schusch zu ihnen auf den Berg ziehen! Das geht gar nicht, finden die anderen Tiere, obwohl sie ihn nicht kennen. Als Einladungen zur Einweihungsparty ins Haus flattern, will keiner hingehen. Oder doch? Für Kinder ab drei Jahren mit Begleitung geeignet.

Das Bilderbuchkino gibt es am Donnerstag, 22. September, um 10.30 Uhr und 16 Uhr. Lisbeth Reiter zeigt „Bauer Beck fährt weg“. Bauer Beck beschließt: Auch Landwirte brauchen mal Urlaub. Doch wohin mit den Tieren, wenn er Ferien machen will? Da hat er eine Idee. Für Kinder ab vier Jahren.

Am Samstag, 24. September liest um 11 Uhr Uwe Barkmann „Kein Drache weit und breit“. Der Drache hat es satt, in Geschichten immer nur der Böse zu sein. Er will endlich auch einmal zum Helden werden ... Für Kinder ab vier Jahren.