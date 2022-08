Wie viel Utopie braucht die Freiheit

Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Kunst und Wissenschaft treffen sich vom 30. August bis 2. September zur dritten Utopie-Konferenz im Libeskind-Gebäude der Leuphana Universität Lüneburg. Studierende und engagierte Bürger sollen laut Mitteilung an vier Tagen die Zukunft der Freiheit in Zeiten des Umbruchs ausloten. Das Zeppelin Museum Friedrichshafen und das Museum der Arbeit in Hamburg werden unter dem Motto „Museum der Zukunft“ in zwei Formaten Museen als Orte der demokratischen Begegnung und des sozialen Wandels näher beleuchten: Was können Museen zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft beitragen – und wie verändern sie sich selbst auf dem Weg dahin?

Nachhaltigkeit wird bisher nur selten mit Museen in Verbindung gebracht, obwohl sie viele Möglichkeiten haben, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Zwar hinterlassen ihre klimatisierten Depots, Objekttransporte und Besucherströme einen großen ökologischen Fußabdruck, jedoch können sie die Gesellschaft über Ausstellungen, Veranstaltungen und als Freiräume auch nachhaltig mitgestalten. In zwei Veranstaltungsformaten wird das Zeppelin Museum Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem Museum der Arbeit in Hamburg das Museum der Zukunft diskutieren sowie mögliche soziale und ökologische Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln, um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden.