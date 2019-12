Wie verschiedene Kulturen einander ergänzen können

Was bedeuten unterschiedliche Kulturen für weltweit agierende Unternehmen und Organisationen und wie gehen sie damit um? Welche Herausforderungen und Chancen bergen sie? Damit befasste sich die vierte Auflage des „Transcultural Leadership Summit“ an der Zeppelin-Universität (ZU). Organisiert wurde der Kongress von einer Gruppe Studierender unter der Leitung des Leadership Excellence Institute Zeppelin (LEIZ) und dessen Netzwerks „Transcultural Caravan“.

Dabei legt der Kongress jedes Jahr den Schwerpunkt auf ein spezielles Land oder eine Region, um Themen des Kulturaustauschs zu beleuchten, heißt es in einer Pressemitteilung der ZU. Nach China, Afrika südlich der Sahara und Brasilien in den vergangenen drei Jahren lag der Fokus diesmal auf ganz Europa.

Denn um das Europa im 21. Jahrhundert ranken sich diverse Fragen. Wird Europa an wirtschaftlicher, politischer und kultureller Bedeutung gewinnen oder verlieren? Wie wird die europäische Einheit mit der nationalen Vielfalt harmonieren? Welche Rolle werden europäische Unternehmen und der deutsche Mittelstand dabei spielen? Kann Europa seine wirtschaftliche Stärke durch Zusammenarbeit in geostrategisches Gewicht umwandeln? Und: Wie kann transkulturelle Führung in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft Europa eine Richtung geben?

Die zweitägige Konferenz brachte mit rund 200 Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft, Führungskräfte, Unternehmer sowie Studierende aus aller Welt zusammen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen wurde den Teilnehmern eine Plattform geboten, über die Möglichkeiten und Voraussetzungen transkultureller Führung in und mit den Ländern Europas zu reflektieren.

Eine besondere Rolle spielt die Betrachtung Europas als ein Kooperationsnetzwerk: „Transkulturalität ist in Europa keine Vision, sie ist die Realität, wenn wir uns die Praxis der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenarbeit und Wertschöpfung anschauen“, wie LEIZ-Direktor Josef Wieland in seiner Eröffnungsrede betonte. Neben Wissenschaftlern berichteten Unternehmensvertreter von ihren Erfahrungen mit transkultureller Führung in Europa, darunter Andreas Schell von Rolls-Royce Power Systems, Sabine Klauke von Airbus Defence and Space sowie Clemens Däschle und Carlo Bevoli von SAP.

„Die vielfältigen Erfolgsgeschichten, über die wir uns mit unseren Expertinnen und Experten austauschen durften, zeigen uns, dass sich ein neuer Blick auf Europa als Motor für Kooperation und Wertschöpfung lohnt und dass wir offensichtlich das richtige Thema für unseren Kongress gewählt haben“, sagte Josef Wieland.

Begleitet wurde die Konferenz von der Ausstellung „Borderline. Frontiers of Peace“ des italienischen Fotografen und Künstlers Valerio Vincenzo. Dazu hat er überall in Europa Landschaften fotografiert, die in der Vergangenheit Schauplätze blutiger Grenzkonflikte waren. Zu Gast war außerdem die britische Bloggerin und Fotografin Hannah White, die seit der Brexit-Entscheidung mit dem Fahrrad europäische Grenzen abfährt und in ihrem Blog über ihre Erfahrungen berichtet.