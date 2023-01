Wie Totholz den Wald lebendig hält

Wälder sind komplexe Ökosysteme und mit optimaler Ressourcenausnutzung auch das produktivste Landökosystem. Nach den Ozeanen sind die Wälder die wichtigste Einflussgröße des globalen Klimas und stellen gegenüber anderen Nutzungsformen weltweit die einzig wirksame Kohlendioxidsenke dar. Sie sind die wichtigsten Sauerstoffproduzenten und wirken so ausgleichend auf den globalen Stoffhaushalt. Der Artenreichtum ist ein unschätzbarer Genpool.

Vor diesem Hintergrund gibt es natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse in der Bewirtschaftung und nachhaltigen Bewahrung eines Waldes - auch in Friedrichshafen. So verweist Karin Beer auf einige neue Feuchtbiotope, die diesen Herbst angelegt wurden und die sich jetzt auch nach und nach schon mit Wasser gefüllt haben.

Dieser Wurzelteller zeigt, wie flach die Fichte wurzelt und liefert nun dreidimensionalen Lebensraum für viele Waldbewohner. (Foto: Brigitte Geiselhart)

„Eine Besonderheit des Seewaldes ist das Vorkommen der Gelbbauchunken, die zu den 111 als besonders schützenswert benannten Arten Baden-Württembergs gehören“, erklärt die Forstoberinspektorin. „Sie lieben Kleinstgewässer und wir versuchen möglichst viele verschiedene Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen, um diese langfristig erhalten zu können“, so der Plan.

Außerdem werden Äste und Reisig nicht grundsätzlich zu Hackschnitzel verarbeitet, sondern teilweise an ausgewählten Stellen zu größeren Haufen aufgeschichtet. So dienen sie als neue Habitate für Vögel, Igel, andere Kleintiere oder Amphibien.

Nachhaltige Bewirtschaftung

Es gibt aber auch eingezäunte Bereiche, um der Naturverjüngung und dem Wildwuchs Raum zu geben. Die Befestigungen des Scherenzauns sind aus Fichtenstangen, die überwiegend aus eigenem Holz stammen. Und es gibt pyramidenförmige Überstiege ebenfalls aus Fichtenstangen, damit die Leute die Zäune nicht niederreißen, wenn sie – warum auch immer – hineinklettern.

Damit Insekten, Vögel, Wirbeltiere, Pilze ihre angestammten Lebensgrundlagen finden, brauchen wir in unseren Wäldern mehr Totholz. Karin Beer

Einzäunungen sind leider notwendig, denn es gibt einige Wildschweine im Seewald und auch die Zahl der Rehe ist ziemlich hoch. Das ist deutlich an den Bissspuren der jungen Gewächse zu erkennen. Beer zeigt einige Fichten, die aussehen, als wären sie zu Bonsai beschnitten, tatsächlich waren aber hungrige Rehe die Ursache.

Zu ihren Aufgaben als Revierleiterin des Stadtwaldes Friedrichshafen zählt auch der Bildungsauftrag. So gibt es auf Anfrage immer wieder waldpädagogische Veranstaltungen für Schulklassen oder für einen Waldspaziergang der Lehrkräfte mit der Försterin. „Aufklärung und Informationen über die Lebensräume im Wald sind sehr wichtig, auch um bei der Bevölkerung Verständnis für die Vorgänge in der Natur oder unsere Maßnahmen zu schaffen“, sagt Karin Beer.

Haltlose Beschwerden

„Manche Zeitgenossen beschweren sich tatsächlich, wenn ein umgestürzter Baum nicht abtransportiert wird, sondern liegen gelassen. Sie wollen einen ,aufgeräumten’ Wald“, so ihre Erfahrung. Dabei würde man mit dem Abtransport, je nachdem, wo der gefallene Baum gestanden habe, viel höheren Schaden hinterlassen. Denn wenn man sich im feuchten Waldboden mit größeren Fahrzeugen erst einen Weg durchs Gehölz bahnen müsse, werde das massive Spuren hinterlassen. Abgesehen von dem Kostenfaktor und Aufwand.

Karin Beer sieht im sogenannten Totholz wesentliche Vorteile für einen lebendigen Wald. „Damit Insekten, Vögel, Wirbeltiere, Pilze ihre angestammten Lebensgrundlagen finden, brauchen wir in unseren Wäldern mehr Totholz“, erklärt sie. „Vor allem stärkeres Totholz, also faulende Baumstümpfe und abgestorbene Baumstämme. Denn mehr als ein Drittel der im Wald lebenden 13.000 Arten, vor allem aber die seltenen und bedrohten, sind darauf angewiesen“, weiß die Ingenieurökologin.

Totholz - ein Lebenselixier

„Gerade bei den flach wurzelnden Fichten ist es immer wieder faszinierend festzustellen, welcher Durchmesser so ein Wurzelteller haben kann. Und wie schon nach kurzer Zeit zu beobachten ist, wie er mit Tieren bevölkert wird“, fährt sie fort. In den Lehmtaschen und in der Mulde sammelt sich Wasser. Waldbienen, Vögel, Kleintiere und Amphibien siedeln sich in dem dreidimensionalen Habitat an. „Und das mit einer einzigen Maßnahme, die gar nichts gekostet hat“, freut sich Karin Beer.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei, dass durch die Zersetzung des Holzes die darin gespeicherten Nährstoffe dem natürlichen Kreislauf zurückgegeben werden, was die Fruchtbarkeit des Waldbodens stark erhöht. Die Bodenfruchtbarkeit wiederum sorgt für eine bessere Wasserspeicherfähigkeit und bessere Durchwurzelung der Boden, wodurch die Fähigkeit zur Wasseraufnahme bei Starkregen enorm verbessert wird.

Auch spielt Totholz bei der Waldverjüngung eine positive Rolle. So keimen junge Waldbäumchen bevorzugt auf liegendem Totholz und verschaffen sich dadurch einen Wachstumsvorsprung gegenüber konkurrierenden Gräsern und Kräutern.

„Totholz – liegend oder stehend – verbessert die Struktur unserer Wälder und schafft dadurch Lebensraum in Form von vielfältigsten Nahrungs-, Brut- oder Wohnstätten für zahlreiche Artengruppen, also mehr Biodiversität. Deshalb ist die Anreicherung von Totholz in den naturnahen Wäldern ein integraler Bestandteil der Naturschutzarbeit. Bei einem im Sturm gefallenen Baum muss allerdings immer in jedem Einzelfall neu betrachtet werden, ob der Nutzen höher ist, den Baum liegen zu lassen“, fasst die Revierleiterin des Stadtwaldes zusammen.