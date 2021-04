Wie Startups die Raumfahrt revolutionieren

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07541 / 95 28 20 oder per E-Mail an

„Milliardenmarkt ,New Space’ – Wie Startups 50 Jahre nach der Mondlandung die Raumfahrt revolutionieren“ – diesem Thema widmet sich Mark Kugel bei seinem Onlinevortag anlässlich der 29. Innovationsnacht, die am Mittwoch, 21.April, um 18.30 Uhr im Rahmen der Innovation Bodensee stattfindet.

Die Raumfahrt steht laut Ankündigung vor einer neuen Ära. Nicht nur Milliardäre mischen mit, sondern vor allem junge Startups. Sie entwickeln günstige und umweltfreundliche Raketen, schießen mit Smartphone-Elektronik bestückt Tausende Satelliten in den Orbit und drucken in naher Zukunft menschliche Organe im Zustand der Schwerelosigkeit. Längst haben auch Investoren „New Space“ als neuen Milliardenmarkt entdeckt: Das Risikokapital dafür hat sich seit 2009 mehr als verzehnfacht. Mark Kugel ist Gründer eines dieser Startups, der yuri GmbH, die nicht im Silicon Valley, sondern hier am Bodensee sitzt.

