In der DHBW Friedrichshafen im Fallenbrunnen in Friedrichshafen warten am Samstag, 24. Februar, spannende Experimente und Themenvertiefungen auf die Kinderuni-Studenten. Während die jüngsten Teilnehmer tierischen Tricks auf den Grund gehen, erfahren die älteren Jungen und Mädchen zwischen zehn und 11.30 Uhr, welche Macht die Werbung hat. Bei Interesse gibt es auch wieder eine „Plus“-Gruppe, die unter anderem der Frage nachgeht: Wie gehen Ritter aufs Klo?

Die Junioruni begibt sich nach Las Vegas und untersucht den Wasserverbrauch der Wüstenstadt. Ob Tarnen, Fallen bauen oder die körpereigenen Fangtechniken optimieren: Die Tiere haben sich im Laufe der Evolution einige Tricks angeeignet, um Ihren Feinden zu entkommen und selbst zu erfolgreichen Jägern zu werden. Alexandra Krause zeigt den jüngsten Kinderuni-Studenten, wie einfallsreich die Natur dabei ist. Bei den Jungen und Mädchen der Gruppe 7+ geht es in die bunte Welt der Werbung, der jeder fast immer und überall begegnet. Michael Streich erarbeitet mit den jungen Studenten, warum überhaupt geworben wird, aber auch, welche Macht die Werbung hat. Dabei zeigt der Dozent, dass häufig Dinge gekauft werden, weil viel versprochen wird. Danach sind die Käufer aber oft enttäuscht oder ärgerlich. Wer mag, kann gerne ein Produktbeispiel oder eine Werbeanzeige aus einer Zeitschrift mitbringen.

Wasserverbrauch von Las Vegas

Die Junioruni beschäftigt sich mit Konflikten, die durch die Nutzung von Wasser durch Einheimische und Touristen in Las Vegas entstehen. Dozentin Anja Brittner-Widmann stellt den Hooverdamm in den Mittelpunkt und erarbeitet mit den Junioruni-Studenten wie Energie für Las Vegas gewonnen wird und was Dürreperioden in der Wüste anrichten.

Bei Interesse und vielen Anmeldungen gibt es am Samstag, 24. Februar, zusätzlich die „Plus“-Gruppe. Alexander Reuter zeigt Kindern ab fünf Jahren, wie die Menschen im Mittelalter lebten? Was haben sie gegessen, woran erkennt man einen Ritter und wie gingen die Ritter aufs Klo beantwortet Reuter. Wer möchte, kann im Anschluss daran auch ein echtes Kettenhemd anziehen und ein echtes Schwert halten. Kinderuni- und Junioruni-Studenten melden sich bitte bis Donnerstag, 22. Februar, über ihren Account für die Vorlesungen an. Interessierte können sich noch einschreiben.

Die Kinderuni-Friedrichshafen bietet jeweils drei Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen an. Die jüngsten Kinderuni-Studenten sind zwischen fünf und sieben Jahren. In der zweiten Gruppe sind über Sieben- bis circa Zehnjährige gut aufgehoben. Die Junioruni besuchen Kinder bis 15 Jahre. Dementsprechend sind die Inhalte der jeweiligen Altersstufe aufgebaut.