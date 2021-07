Wie man sicher im Netz unterwegs ist

Das Projekt „Netz-Checker“ der Stiftung Liebenau macht digitale Medien für Menschen mit und ohne Behinderungen zugänglich und bietet bedarfsorientierte Kurse in leicht verständlicher Sprache an, so heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Die Kurse finden am Samstag, 24. Juli, in den Räumen des Lebenshilfe Bodenseekreis in der Margaretenstraße 41 in Friedrichshafen statt.

Es finden an dem Tag zwei Kurse statt. In „Unterwegs im Netz - Chancen und Risiken“ um 10 Uhr lernen Teilnehmende Regeln zum Umgang mit dem Internet und wie sie die vielfältigen Angebote dort nutzen, ohne in eine Falle zu treten.

Bei dem Kurs „Vorsicht: Abzocke und Gefahren“ um 14 Uhr geht es darum, wie man sich im Internet sicher bewegen kann – zum Beispiel mit Einstellungen am Computer und Smartphone, durch sichere Passwörter oder beim Umgang mit Gewinnspielen.