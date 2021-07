Wie man kompetent am Telefon wirkt

Das Telefon ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel im Geschäftsleben. Wir repräsentieren unser Unternehmen mit Stimme, Sprache und Wortwahl. Wie dies professionell und sicher gelingt, ließe sich lernen, schreibt die vhs Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Sie bietet eine Kurs an, in dem man erfährt, wie Haltung und Einstellung das Verhalten am Telefonverhalten beeinflussen, erklärt, wie wichtig Körpersprache am Telefon ist, wie man auf Anrufer freundlich und kompetent wirken und zeigt, wie auch mit unangenehmen Situationen souverän umgegangen werden kann.