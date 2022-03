Wie Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine geholfen werden kann

Bei einem Informationsabend in der Feuerwache Friedrichshafen haben Vertreterinnen und Vertreter mehrerer städtischer Ämter und Ehrenamtliche aus den bestehenden Helferkreisen knapp 70 erschienene Bürgerinnen und Bürger über Möglichkeiten informiert, wie interessierte Ehrenamtliche die Stadt bei der Ukraine-Hilfe unterstützen können.

„Wir freuen uns, dass Sie sich ehrenamtlich engagieren möchten. Deshalb ist es uns wichtig, Ihre Fragen zu beantworten und uns mit Ihnen auszutauschen“, sagte Petra Schömer, stellvertretende Leiterin des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Bis zum 23. März sind 314 ukrainische Flüchtlinge nach Friedrichshafen gekommen, darunter 43 Kinder unter sechs Jahren und 75 Kinder im Alter zwischen sieben und 16 Jahren

Interessant und informativ für die Anwesenden seien die Erfahrungsberichte aus den beiden bisherigen Helferkreisen West und St. Columban gewesen. Annemarie Fricker und Sabine Proll berichteten von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen mit den geflüchteten Menschen. Anschließend gab es eine Fragerunde.

Danach ging es in die Gruppenarbeit. An verschiedenen Thementischen präsentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt zusammen mit Ehrenamtlichen unterschiedliche Themenfelder wie Begegnung/Freizeit, Begleitung und Betreuung, Mobilität, Sprachförderung, Kinderbetreuung, Gesundheit, Spenden und Unterbringung. Dort konnten die Teilnehmenden ganz konkret Fragen zu den verschiedenen Themen an die „Fachleute“ stellen oder ihre Ideen anbringen.

Wenn die Menschen aus der Ukraine in Friedrichshafen ankommen, werden sie zunächst von den städtischen Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanagern begleitet. Sie sind Ansprechpartner für alle Anliegen der Geflüchteten, kennen die rechtlichen Grundlagen und sind Ansprechpartner bei Behördengängen.

Um die Vielfalt der Aufgaben zu bewältigen, braucht die Stadt die Hilfe und die Unterstützung von Ehrenamtlichen. Sie können beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen oder bei alltagspraktischen Dingen wie der Begleitung zu Terminen unterstützen. Wichtig ist die Arbeit der ehrenamtlichen Dolmetscherinnen und Dolmetscher, um Sprachbarrieren zu minimieren.

„Es war uns wichtig, die Ehrenamtlichen zu informieren, uns direkt mit ihnen auszutauschen und sie kennen zu lernen. Deshalb haben wir uns entschieden, die Veranstaltung in Präsenz zu machen“, so Ines Weber. Viel Zeit habe es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Alles in allem zogen die Organisatoren des Abends und die teilnehmenden Ehrenamtlichen eine positive Bilanz. Man war sich darüber einig, dass ein solcher Austausch wichtig und sinnvoll war.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, können sich jederzeit per E-Mail bei ukraine@friedrichshafen.de melden. Die Stadt weist darauf hin, dass infolge der aktuell zahlreichen Maileingänge die Antwort der eingehenden Anfragen ein paar Tage dauern könne, und bittet um etwas Geduld.

Zahlreiche Fragen können eventuell bereits im Vorfeld beantwortet werden. Dazu hat die Stadt im Internet unter www.friedrichshafen.de/ukraine eine Internetseite eingerichtet. Dort werden häufig gestellte Fragen beantwortet. Die Seite wird laufend aktualisiert.