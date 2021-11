Wie einst Fürsten, Könige und Adelige

„Petersburger Hängung heute“ heißt eine neue Ausstellung im Kunsthaus Caserne in Friedrichshafen. Präsentiert wird sie von den Tettnanger Künstlern von „stARTup“.

Noch nie habe man in dieser Galerie so viele Bilder auf einmal zu Gesicht bekommen, schreiben die Kunstschaffenden in einer Pressemitteilung zur Schau. 106 moderne Werke von sieben Künstlern hängen nach dem Muster der alten Petersburger Hängung dicht an dicht – so wie es in der Vergangenheit Fürsten, Könige und Adelige in ihren Schlössern praktizierten, um die nackten Wände möglichst vollständig zu bedecken.

Vertreten sind Detlef Fellrath, Giulia Topp-Caburet, Hendrik Tuttlies, Lydia Günthör, Maria Maier, Silke Sautter-Walker und Ulrike Kurz. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Samstag und Sonntag im November von 14 bis 18 Uhr.