Wie der VfB Friedrichshafen Fans in die Halle holen möchte

In Friedrichshafen geht es vom 9. bis 11. Februar um den Einzug ins Viertelfinale der Volleyball-Champions-League. Der VfB Friedrichshafen trifft in der Zeppelin Cat Halle A1 auf CEZ Karlovarsko aus Tschechien(Dienstag, 19.30 Uhr), Lokomotiv Novosibirsk aus Russland (Mittwoch, 19.30 Uhr) und Trentino Itas aus Italien (Donnerstag, 19.30 Uhr). Weil Zuschauer immer noch nicht erlaubt sind, haben sich die Verantwortlichen zusammen mit der „Schwäbischen Zeitung“ einen anderen Weg überlegt, um Fans in die Halle zu holen.

„Die Fans fehlen uns unheimlich“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt – sowohl in der Bundesliga als auch in besonderm Maße in der Champions League. „Wir haben den russischen Meister Lokomotiv Novosibirsk zu Gast, Trentino und Karlovarsko sind zwei Spitzenteams aus Italien und Tschechien. Das alles hätten wir gern vor großer Kulisse gemacht. Aber damit müssen wir jetzt leben“, sagt Späth-Westerholt. Die Hoffnung auf Zuschauer für die sechs Spiele an drei Tagen haben die Verantwortlichen schon Ende des vergangenen Jahres aufgegeben.

Vom Sofa in die Halle

„Trotzdem haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir die Fans teilhaben lassen können“, sagt Späth-Westerholt. Unter anderem wird der VfB sein Social-Media-Team aufstocken und eine laut des Geschäftsführers „noch nie dagewesene Mediacoverage“ für die drei Tage Königsklasse liefern. Zusätzlich hat sich der Verein mit der „Schwäbischen Zeitung“ eine weitere Premiere einfallen lassen. „Wir wollen die Fans mitsamt ihrem Sofa in die Halle holen“, sagt Späth-Westerholt. „Besondere Zeiten brauchen eben besondere Maßnahmen.“

Fans auf der LED-Leinwand

Es soll nun eine Art Fan-Videokonferenz geben. Jeder, der sich vorher bei den Häflern meldet, hat die Möglichkeit, sich per Videokonferenz in die Halle schalten zu lassen. Immer wieder werden auf der neuen LED-Leinwand am Spielfeldrand statt des Spielstands die Fans eingeblendet. „Die Spieler werden das wahrnehmen und auch den Jubel hören“, glaubt Späth-Westerholt. „Auch die Fans werden das Spiel anders erleben. Einerseits über den Stream und zusätzlich durch ihr Erscheinen auf der Leinwand.“

Verlosung für Streamingdienst

Die Spiele der Champions League sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Internetstreamingdienst xyzsports.tv zu sehen. Ein Monatsabo kostet zehn Euro. Der VfB Friedrichshafen und die „Schwäbische Zeitung“ verlosen zehn Abos für das Turnier in Friedrichshafen. Wer teilnehmen möchte, muss bis Montag, 8. Februar, 12 Uhr eine Mail mit dem Betreff „xyzsports.tv“ an info@vfb-volleyball.de schicken. Die Gewinner gezogen und benachrichtigt.

Wer Teil der großen Fan-Konferenz sein möchte, kann das mit einer Mail mit dem Betreff „Fan-Stream“ ebenfalls an info@vfb-volleyball.de tun. „Wir schicken dann einen Link, der zu unserer Video-Konferenz führt und schon sind die Fans dabei“, erklärt Späth-Westerholt. „Je mehr Leute, desto besser für unsere Mannschaft.“