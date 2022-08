Wie der niedrige Pegel beim Sparen hilft und warum sich Algenteppiche nicht weg ignorieren lassen

Das Problem mit den Algen im westlichen Teil von Langenargen ist nicht neu. Es ist nur von Jahr zu Jahr größer geworden und hat in diesem Sommer zeitweise offensichtlich ein Ausmaß angenommen, das als Anwohner und Tourist nur schwer auszuhalten ist. Die Geruchsbelästigung ist arg, ein Bad im See an bestimmten Stellen schwer vorstellbar. Hat da wer etwas versäumt?

Die Gemeinde kann das Problem nicht allein lösen und befürchtet zurecht massiven Schaden für den Tourismusstandort Langenargen. Das Landratsamt Bodenseekreis verweist auf das Regierungspräsidium Tübingen (RP), das für den See als Gewässer erster Ordnung und alles, was darauf passiert, zuständig sei.

Und das RP? Das beruft sich darauf, dass es nicht Aufgabe des Gewässerunterhaltungspflichtigen ist, Algen zu beseitigen, und will jetzt erst einmal erheben, was an Nährstoffeinträgen über die Schussen in den See fließt. Wir sind gespannt auf das Ergebnis – und darauf, wann es kommt.

Bei aller Sorge um den guten Ruf der Gemeinde und aller Angst vor einem Skandal: Abwarten, bis Sommergewitter oder der Herbst das Problem gelöst haben, ist keine Option. Denn die Natur rollt für Langenargen in der nächsten Saison sicher wieder den grünen Teppich aus. Und der wird voraussichtlich größer und geruchsintensiver sein. Der Klimawandel lässt grüßen.

Apropos Klimawandel: Der niedrige Wasserpegel des Bodensees sorgt ja für allerlei Probleme. Jetzt musste die Stadt sogar die Zeppelin-Seefontäne früher als sonst abmontieren. Äußerst verwundert waren die Spießgesellen darüber, wie viel Strom durch die paar Wochen, die das Teil früher ins Winterlager darf, gespart wird.

Fast zehn Mal mehr als ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht – und zwar pro Jahr. Schon imposant, welche Einsparpotenziale da theoretisch an allen Ecken in der Stadt lauern. Wobei: Ein bisschen schön bleiben darf es hier ja auch, bitte.

Ähnlich wie die Klimakrise wird uns auch der Krieg in der Ukraine wohl noch lange beschäftigen. Die Hilfsbereitschaft in Friedrichshafen für ukrainische Geflüchtete war und ist beeindruckend und macht Mut. Dass es dabei nicht immer rund läuft – wie der Fall eines Häfler Ehepaars zeigt, deren vermietete Wohnung von einer ukrainischen Familie äußerst wüst zurückgelassen wurde – ist schade.

Aber leider ist es irgendwie auch logisch, dass so etwas vorkommt. Wie es unter den Deutschen schwarze Schafe gibt, die ihr Mietobjekt schlecht behandeln, so haben eben auch andere Nationalitäten solche Kandidaten. Die Spießgesellen hoffen, dass der leidenschaftliche Einsatz in der Stadt unter solchen Einzelfällen nicht leidet. Denn dass wir uns gegenseitig helfen, ist grade in Krisenzeiten wichtiger denn je.

Dazu passte auch das, was wir am Freitag in der Rubrik „Übrigens“ berichtet haben: der junge Mann, der vier Damen mitten in der Nacht zu einem Taxi verholfen hat. Tolle Geschichte. Bloß wer war der Wohltäter? Bitte mal melden, falls derjenige noch größer raus kommen will ...