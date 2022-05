Wie der Herr, so’s G’scherr!

Ja, ja, wir kennen sie alle, die alte Binsenweisheit: „Wie der Herr so’s Gescherr.“ Und wer mit offenen Augen herumstreift, dem begegnen häufig Hund und Halter, sie sich gesucht und gefunden haben. Der Verhaltensforscher Professor Kurt Kotrschal hat eine einfache Erklärung: „Gleich und Gleich gesellt sich eben gern.“

Nun ja, eine Ähnlichkeit zwischen meiner blonden Labrador-Dame und mir auch nicht von der Hand zu weisen: Das helle Haupthaar, der quadratische Körperbau, die Affinität zu Wasser und immer für eine Leckerei zu haben. Ich würde sagen: perfektes Match – obwohl mein Mann beim Hundekauf die Farbe bestimmt hat! Er steht eben auf Blondinen.

Glücklicherweise gibt es dann doch ein paar Unterschiede. Also, ich fange nicht gleich an zu sabbern, sobald mir der betörende Duft von Käse oder Fisch in die Nase steigt oder drehe mich beim Anblick eines Balls wie wild im Kreis. Dass ich allerdings parallel zu meinem Hund mit Anfang 40 eine Pollenallergie entwickle, finde ich dann doch ein wenig unheimlich. Schnief! Hoffentlich kratze ich mich demnächst nicht in aller Öffentlichkeit mit dem Fuß hinter dem Ohr. Das ginge mir dann doch zu weit!