Wie der einzelne Mensch den Krieg erlebt

Erst vor wenigen Tagen ist Arno Geiger mit dem Josef-Breitbach-Preis, einem der angesehensten Literaturpreise in Deutschland, ausgezeichnet worden. Am Mittwochabend hat er unter dem Zeppelin-Nachbau im Zeppelin Museum aus seinem jüngsten Roman „Unter der Drachenwand“ gelesen und auch hier begeisterte Zustimmung gefunden.

Ähnlich wie bei seiner Lesung im Kiesel vor drei Jahren – damals aus „Selbstportrait mit Flusspferd“ – hat der studierte Historiker und Literaturwissenschaftler aus dem nahen Vorarlberg die Zuhörer von seiner Art überzeugt, mit Literatur eine fiktionale Welt zu erschaffen, die durchaus real sein könnte, mit viel Empathie Figuren zu erschaffen, die emotional berühren.

Neu und absolut stimmig war der von Franz Hoben gewählte Weg, den Roman durch Lesung und Gespräch vorzustellen. Statt auf die obligate Einführung in Vita und Werk eine dreiviertelstündige Lesung folgen zu lassen, sprachen Hoben und der Autor vor und zwischen den Textabschnitten über Grundsätzliches. Geiger stamme aus einer Generation, die nicht mehr in Nazideutschland und Weltkrieg involviert war, die sich nicht rechtfertigen müsse: Während die Zeitgenossen heiklen Fragen noch ausgewichen seien, sieht Geiger es als Chance, dass jetzt eine junge Generation mit der nötigen Freiheit an den Stoff herangehe.

Zehntausende Briefe sind das Fundament für das Buch

Er sieht es auch als Chance, als Künstler und nicht als Historiker darüber zu schreiben. Denn nur die Literatur dürfe auch nicht Nachprüfbares schreiben und damit eine Emotionalität erreichen, die zu den Menschen vordringt, zur Frage, was der Krieg mit ihnen macht: „Ich glaube, das Intime ist die große Chance der Literatur.“

Ein Konvolut von Briefen des Lagers Schwarzindien am Mondsee, 2005 auf dem Flohmarkt gefunden, sei die Initialzündung für den Roman gewesen, weitere rund zehntausend gelesene Briefe hätten das Fundament geschaffen, dass das Werk reifen konnte. Sein Vater sei mit 17 eingerückt, aber: „Ich wollte über Erwachsene schreiben, die schon über etwas Lebenserfahrung verfügen.“ Sein Held Veit Kolbe, der am Mondsee „unter der Drachenwand“ seine Kriegsverwundung auskuriert, ist 24 und schmerzlich erfährt er, wie er seine Jugend, sein Leben verpasst hat.

Der Krieg ist immer präsent, auch hier in der tiefen Provinz, abseits der Schlachtfelder. Er regiert in die intimsten Beziehungen hinein. Panikattacken zeigen Veit: „Alles ist in mir gespeichert“, „die Luft ist mit Krieg gefüllt“, er wird es nie mehr los werden. In sein fiktives Tagebuch fließen Briefe, Begegnungen ein.

Geigers Annäherung an die Figuren geschehe immer über die Neugier: Ausdauer, Liebe und Hingabe seien nötig. Gerühmt wird sein Einfühlungsvermögen: „Ich muss die Figur annehmen, damit sie sich öffnet“, sagt er und ergänzt: „Ich will nicht nur vom Ich ausgehen, sondern die Welt mit den Augen der anderen sehen, ein komplexes Bild von der Welt bieten.“ – „Ich nähere mich meinen Figuren gern über den Alltag, über das Besondere im Alltag.“ Indem er ihnen sehr nahekomme, komme er auch auf Grundsätzliches. Hoben sprach hier von der „Ästhetik der Beiläufigkeit“.

In einer erschütternden Passage über einen jüdischen Zahntechniker, dem Frau und Kind „abhanden kommen“, und einer Passage über die behutsame Liebesbeziehung, die Veit erlebt, wird die Gleichzeitigkeit von Leid, Schmerzen, Freuden und Glück deutlich: „Ich wollte ein Buch schreiben über soziale Beziehungen vor dem Hintergrund von Krieg.“ Der Roman spielt zwischen Ende 1943 und Ende 1944, das Kriegsende zeichnet sich ab.

Er macht eine Zeit präsent, die zwischen Krieg und ersehntem Frieden liegt. Neben der großen Politik lässt er die private, alltägliche Welt erleben. Die Zukunft liegt noch im Dunkeln, man muss „die kleine Zukunft“ genießen. Die Lesung, die wenigen, aber aussagekräftigen Passagen haben neugierig gemacht.