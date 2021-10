Wie Bundesliga-Segeln funktioniert

36 Clubs deutschlandweit segeln in der 1. und 2. Bundesliga. 1913 wurde die 1. Bundesliga im Segelsport gegründet. Der Württembergische Yacht-Club (WYC) ist nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch der einzige Club am Bodensee, der von Anfang an aktiv dabei ist und in der 1. Liga durchgehend mitsegelt. Und das sehr erfolgreich.

Erfolgreiche Saison gerade zu Ende gegangen

In der gerade zu Ende gegangenen Saison kletterten die Friedrichshafener in Berlin noch auf Rang vier – damit liegt der WYC auf einem Qualifikationsplatz für die kommende Champions League. Wie der Bundesligasport zu Land und auf dem Wasser funktioniert, hat der WYC seinen Partnern bei der Sailing Experience 2021 auf dem Bodensee gezeigt.

Etwas ist beim Segeln besonders gefragt: „Teamgeist“, erklärt Yannik Hafner – Taktiker im Bundesligateam des WYC. „Man gewinnt, man verliert, das schweißt zusammen. Bei der Bundesliga steht der Club im Vordergrund und nicht der einzelne Segler, das zeichnet das Format aus. Man kämpft den ganzen Tag, dass man den Club gut vertritt und dem nächsten Team ein gutes Ergebnis übergibt. Es ist das Gemeinschaftsgefühl, das den Segelsport ausmacht. Jeder an Bord hat eine Aufgabe, aber erst die Teamarbeit mach das Gesamtergebnis aus“, sagt Hafner weiter.

Wettbewerbe im Süden, Norden und Osten

Vier Mann segeln auf der Einheitsklasse J70 bei einer Wettfahrt. In diesem Jahr waren es insgesamt sechs Events bundesweit in der Bundesliga. Der WYC hat zwei Kernteams mit sechs Seglern, die abwechselnd zum Einsatz kommen. Wettbewerbe gab es in dieser Saison in Überlingen, Hamburg, Kiel, Warnemünde und Berlin. Meister wurde ONEKiel.

Aber wie wird man Bundesligasegler beim WYC? Teammanager Klaus Diesch erklärt das so: „Als Jugendliche segeln die meisten im Landeskader für Baden-Württemberg im Leistungszentrum Friedrichshafen-Seemoos. Dort trainieren sie die olympischen Klassen. Wenn sie älter werden und durch Beruf oder Ausbildung die Zeit nicht mehr dafür haben, kommen sie zu uns.“

Viele Wettkämpfe für die WYC-Sportler

Bei der Sailing Experience 2021 bekamen die 47 geladenen Gäste und Partner der Bundesliga vom WYC bei Sonnenschein und Wind eine kleine Ahnung davon, wie es auf dem Wasser bei der Bundesliga zugeht. Klar, dass Training auch hier eine große Rolle spielt. „Anfang des Jahres trainieren wir am Gardasee, dieses Jahr auch bereits im März am Bodensee,“ sagt Diesch. Als Training dienen aber unter anderem auch allgemeine Regatten am See, wie etwa bei der Interboot-Trophy des WYC. Zwei Mannschaften von 15 stellte der WYC bei seinem eigenen Wettbewerb. Darunter die Frauenmannschaft mit Carolin Groß, Sarah Springer, Flora von Waldow und Julia Grötzinger. Sie starteten auch beim Helga-Cup in Hamburg. Auf der J70 Mothership starteten Max und Moritz Rieger aus der Bundesliga zusammen mit den Junior-Ligisten Luca Jost und Finn Klein.

Präsident Oswald Freivogel ist stolz auf seine sehr aktive Frauenmannschaft und auf die Junioren in der Segelliga. Diese Mischung macht den Erfolg des WYC aus. Mit Absprache des Teams sorgen Diesch und Trainer Jochen Frik immer wieder dafür, dass auch Junioren im Kernteam für die Bundesliga vertreten sind.

18 Mitglieder des Bundesligateams unterstützten Freivogel bei der Sailing Experience 2021, die für den Präsidenten des WYC mit „tollem Wetter und Wind und guter Stimmung zu Ende ging“. Und mit dem Fazit: „Es ist uns gelungen, unseren Partnern und ihrer Unterstützung ein bisschen zurückzugeben.“