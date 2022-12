Wie beim Weihnachtsmann: Ehepaar schmückt seine Wohnung besonders festlich - mit Video

Schon beim ersten Blick in die Wohnung wird klar: Das Ehepaar Brigitte und Sepp Ammann liebt Weihnachten. Als sie die Türe öffnen, tragen beide eine rote Weihnachtsschürze, bedruckt mit einem Elchkopf. Es ist, als würde man das Haus des Weihnachtsmannes betreten.

In allen Ecken glänzt und funkelt die vor allem in rot gehaltene Weihnachtsdekoration. An der Wand neben dem Esstisch hängt ein Bild vom Weihnachtsmann und überall stehen kleine weihnachtliche Figuren, wie der aus Holz gefertigte Nikolaus, der hinter der Eckbank seinen Platz hat. Selbst das Kaffeegeschirr ist passend mit Weihnachtsbäumen bedruckt.

Bis alles dekoriert ist dauert es 14 Tage. (Foto: David Weinert)

Langjähriges Hobby

Es ist nicht das erste Jahr, in dem Familie Ammann ihre Wohnung so aufwendig herausputzt. „Wir haben davor in Ailingen gewohnt und dort schon angefangen, immer an Weihnachten alles zu schmücken“, erzählt Sepp Ammann. „Meine Frau ist aber die Kreative von uns beiden und hat die Ideen für die Dekoration“, sagt der gelernte Schlosser.

„Eigentlich machen wir das schon, seit wir verheiratet sind“, erzählt Brigitte Ammann – also seit 55 Jahren.

Brigitte und Sepp Ammann geben sich jedes Jahr besonders Mühe mit der Weihnachtsdekoration. (Foto: David Weinert)

Mindestens 14 Tage, bis alles aufgebaut ist

Bis alles am richtigen Ort dekoriert ist, dauert es. „Wir brauchen mindestens 14 Tage, bis alles aufgebaut ist“, sagt Brigitte Ammann. „Oft sind es dann noch Feinheiten, wie ein Licht, das fehlt“, sagt sie.

Die Weihnachtsbilder hat Brigitte Ammann selbst gefertigt. (Foto: David Weinert)

Aufgebaut wird die Weihnachtsdekoration nach dem Buß- und Bettag. Abgebaut wird sie dann wieder nach Dreikönig. „Bis die Dekoration abgebaut ist, dauert es auch meistens erneut zwei Wochen“, erzählt Brigitte Ammann.

Ich brauche keine Weihnachtsgeschenke. Die Deko macht mich glücklich. Brigitte Ammann

Doch nicht nur an Weihnachten gibt sich das Ehepaar Mühe mit der passenden Dekoration. „An Fasnet machen wir auch immer ein bisschen was“, erzählt Sepp Ammann. „Weihnachten ist der Hauptteil, jedoch schnitzen wir im Herbst auch gerne Kürbisse, die wir dann verschenken“, sagt seine Frau.

Gardinen extra ausgetauscht

Die zahlreichen selbstgemachten Elemente zeugen davon wie viel Mühe in der Dekoration steckt. So hat Brigitte Ammann beispielsweise ein Weihnachtsbild mithilfe der Serviettentechnik gebastelt. „Für Weihnachten haben wir sogar extra unsere Gardinen ausgetauscht“, sagt sie und zeigt dabei auf die roten Gardinen im Wohnzimmer.

Die Weihnachtsdekoration ist vor allem in rot gehalten. (Foto: David Weinert)

Auch eine kleine Schnapsbar, gefertigt aus einer alten Waschtrommel, darf im Wohnzimmer neben dem großen Christbaum nicht fehlen. „Unsere Enkel freuen sich jedes Jahr und bringen ihre ganze Clique mit zum Christbaum loben“, erzählt Sepp Ammann.

Rest der Familie freut sich ebenfalls besonders auf Weihnachten

Weihnachten verbringt das Ehepaar zusammen mit dem Rest der Familie, die sich ebenfalls besonders auf das Fest freut. „Meine Nichte dekoriert noch mehr als ich. Sie sagt zu mir immer ’Gell Tante, wir sind Weihnachtsfreaks’“, erzählt Brigitte Ammann lachend. „Das Dekorieren zu Weihnachten ist unser Allerheiligstes, unser Hobby. Ich brauche keine Weihnachtsgeschenke. Die Deko macht mich glücklich.“